Byl pátek, krátce před osmou hodinou ranní. Profesionální lovec humrů Michael Packard se chystal ke svému druhému ponoru dne. Svítilo slunce a voda byla příjemně teplá. „Život je krásný,” pomyslel si otec dvou dětí. Nasadil si masku a skočil do hlubin.

Šestapadesátiletý potápěč plaval směrem k břehům Provincetownu ve státě Massachusetts v USA. Zkontroloval si, že se nevzdaluje od lodi svých kamarádů a zamířil do hloubky čtrnácti metrů. Pečlivě zkoumal písčité dno. Byl tak zaujatý hledáním humrů, že si nevšiml blížícího se tvora. I přesto, že dosahoval délky čtrnácti metrů.

„Najednou jsem ucítil obrovskou ránu a pak mě pohltila tma. Mohl jsem se ale stále hýbat a dýchal jsem,” vyprávěl svůj neobvyklý zážitek. „Nejdřív jsem si myslel, že na mě zaútočil žralok. Když jsem se ale probral z šoku, uvědomil jsem si, že mě asi něco vcuclo.”

Potápeč ve velrybě

Michael měl pravdu. Doslova jako malinu ho slupl robustní kosticový kytovec z čeledi plejtvákovitých, keporkak. Tato třicetitunová velryba se živí krilem a hejnovitými rybami. Jako jedna z mála loví zvláštní technikou tzv. bublinovou sítí. Pod kořist vyfoukne sadu bublin, které rybky zpomalí. Pak je nabere do úst. Tentokrát se mu do cesty připletl i potápěč.

„Myslím, že to překvapilo obě dvě strany,” říká bioložka a ředitelka provincetownského centra pro studium keporkaků Jooke Robbins. „Podle mě se tvor snažil rychle pozřít velké množství potravy a lovce humrů si nevšiml. Je to jako by vám při obědě vletěla do úst moucha,” vysvětluje velrybí omyl.

I přesto, že by kytovec muže nedokázal, kvůli úzkému hrdlu, spolknout, byla to nebezpečná situace. „Packardovi hrozila embolie,” říká výzkumník pobřežních vod Charles Mayo. „Jak se velryba vynořuje a vyfukuje vodu, mění tlak vzduchu v plicích.”

V tlamě kytovce

Potápěč byl v tlamě keporkaka asi půl minuty. „Řekl jsem si: ‚Ok, tak to by bylo‘ a myslel jsem na děti a ženu.” Pak se ale tvor vydal k hladině a nezvaného návštěvníka vyplivl. „Vymrštilo mě to do vzduchu. Nemohl jsem uvěřit, že jsem svobodný,” smál se Packard.

Zdroj: Youtube

Podivnou situaci sledoval jeho kamarád a kolega Josiah. Viděl, jak Mike vylétl z vody nohama napřed a pak přistál na vodě. Rychle ho vytáhl na loď a dopravil na břeh do nejbližší nemocnice. Vyšetření ukázalo, že měl mírně poškozené měkké tkáně a vykloubené rameno.

Zdroje: www.irozhlas.cz, www.cs.wikipedia.org, www.eu.capecodtimes.com