Vědci z prestižní americké univerzity provedli rozsáhlý výzkum desítek druhů ovoce, zeleniny a bylinek. Výsledek všechny překvapil – nejzdravější potravinou na světě je nenápadná vodní rostlinka, kterou najdete i u nás. Obsahuje více vápníku než mléko a je nabitá vitamíny.

Zní to až neuvěřitelně. Mohli byste posílit svou imunitu, chránit se před rakovinou a zlepšit zdraví svého srdce – to vše díky jediné rostlině. Podle vědecké studie z Univerzity Williama Patersona v New Jersey existuje superpotravina, která tohle všechno dokáže. Je to potočnice lékařská, latinsky Nasturtium officinale.

Předkové ji dobře znali

Tato nenápadná vodní rostlinka, lidově známá také jako vodní řeřicha, kdysi bývala běžnou součástí české kuchyně. Dnes na ni však většina z nás zapomněla. To je velká škoda – vědci ji totiž označili za nutriční bombu. Ve studii publikované v odborném časopise Preventing Chronic Disease získala nejvyšší skóre z desítek zkoumaných druhů ovoce a zeleniny.

„Je to fascinující rostlina. Obsahuje 15 esenciálních vitamínů a více vápníku než mléko. Přesto o ní většina lidí ani neví,“ tvrdí odborníci.

Přírodní lék na posílení imunity

Co dělá potočnici tak výjimečnou? Především její obsah vitaminu C, který je klíčový pro silnou imunitu. Pravidelná konzumace tak podporuje tvorbu bílých krvinek a pomáhá tělu bojovat s infekcemi. Jako silný antioxidant navíc chrání buňky před poškozením volnými radikály.

Ještě zajímavější je její protirakovinný potenciál. Obsahuje látky zvané glukosinoláty a isothiokyanáty, které podle studií publikovaných v The British Journal of Nutrition mohou bránit růstu rakovinových buněk. Tyto sloučeniny pomáhají tělu zbavovat se karcinogenů a chrání DNA před poškozením.

Tajná zbraň pro zdravé srdce

Pravidelná konzumace potočnice může také výrazně prospět našemu kardiovaskulárnímu systému. Obsahuje přírodní nitráty, které zlepšují funkci cév a krevní oběh. „Nitráty v potočnici podporují tvorbu oxidu dusnatého, který rozšiřuje cévy a zlepšuje průtok krve. Je to vlastně přírodní lék na vysoký tlak,“ vysvětlují vědci.

Překvapivé je i množství vitaminu K v bylince. Tento často opomíjený vitamin je zásadní pro zdraví kostí, protože pomáhá mineralizaci a snižuje tak riziko zlomenin. Je také nezbytný pro správnou srážlivost krve.

Díky vysokému obsahu vitaminu A a karotenoidů (zejména luteinu a zeaxantinu) je potočnice skutečným elixírem pro oči. Tyto látky snižují riziko věkem podmíněné makulární degenerace a zlepšují noční vidění. Navíc obsahuje vlákninu, která podporuje zdravé trávení a pomáhá při hubnutí.

Na co si dát pozor?

Nejlepší je konzumovat mladé lístky potočnice čerstvé. Najdete ji na vlhkých stanovištích i v jezírkách. Při pěstování doma v květináči bude rostlině vyhovovat stinné místo a vlhká půda. Květináč by měl trvale stát v misce vody. Její chuť je příjemně pikantní a lehce nakyslá, což z ní dělá zajímavé zpestření mnoha pokrmů. Můžete je přidat do salátů, smoothie, polévek, jako ozdobu hlavních jídel či do čerstvě vymačkaných šťáv.

I když je potočnice považována za nejzdravější potravinu na světě, její konzumace má několik důležitých pravidel – pokud ji sbíráte ve volné přírodě, dbejte na to, aby místo nebylo znečištěné. Bylinka také není vhodná pro těhotné ženy a děti do 4 let. Většímu množství by se měli vyhnout i lidé se žaludečními vředy.

