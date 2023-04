Podmořské útvary objevené u pobřeží Kuby jsou předmětem debat vědecké obce. O objevu těchto struktur poprvé informovala polsko-kanadská oceánografka Paulina Zelitsky a její tým v roce 2001. Při zkoumání oceánu našli 50 tisíc let starý zázrak. Jeho objev vyvolal kontroverzní diskuse.

Paulina Zelitsky, zakladatelka společnosti Advanced Digital Communications (ADC), vyvolala svým objevem mezi Yucatánem a západním pobřežím Kuby debatu o původu a stáří zvláštních struktur, které vypadají jako potopené pyramidy. Zatímco někteří vědci tvrdí, že by mohlo jít o struktury vytvořené člověkem, případně o pozůstatky dávných civilizací, jiní se domnívají, že jde o přírodní útvary.

Na video o objevu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Objev v tisícové hlubině

Podmořské město vědci objevili u pobřeží poloostrova Guanahacabibes v kubánské provincii Pinar del Río pomocí podvodního robota. Ten byl vybavený moderní technologií, jako jsou kamery, světla a sonary. „Město“ se rozkládalo na ploše 2 km2 a vytvářelo neskutečné geometrické obrazce. Vysloužilo si název „Atlantida na Kubě“.

Podle článku zveřejněného na HowandWhys, populárním webu, který se zabývá různými tématy souvisejícími s vědou a technikou, objev potopených pyramid na kubánském pobřeží otevřel nové možnosti pro pochopení historie lidské civilizace. Web uvádí, že stavby se nacházejí v hloubce přibližně 650 metrů a jejich stáří se odhaduje na více než 50 000 let.

Struktury byly v průběhu let zkoumané různými týmy vědců a někteří z nich naznačují, že by se mohlo jednat o pozůstatky dávné civilizace, která existovala během poslední doby ledové. Stále však neexistují přesvědčivé důkazy, které by tuto teorii podporovaly, a mnozí odborníci zůstávají skeptičtí.

Pod vodou je celé město?

Na druhou stranu internetová encyklopedie Wikipedia poskytuje vyváženější pohled na kubánské podmořské útvary. Podle této stránky byly struktury poprvé objeveny týmem kanadských vědců pomocí sonarového zařízení v roce 2000. Útvary, které se nacházejí v oblasti známé jako Guanahacabibes Corridor, se skládají z řady kamenných struktur, včetně pyramid, cest a dalších architektonických prvků.

Některé kameny se zdály být rozřezané do bloků, které vypadaly dokonale vyrovnané, jako by tvořily chodby a obrysy místností. Kromě toho pod vodou vědci nalezli i kameny ve tvaru pyramidy. „Mořské dno v této oblasti je zvlněná písečná pláň. To, co viděli, by tam nemělo být. Byli jsme v šoku a upřímně řečeno, trochu jsme se vyděsili. Jako bychom neměli vidět to, co jsme viděli. Naše první myšlenka byla, že jsme možná našli nějaké tajné vojenské zařízení," řekla Zelitsky.

„Dnes už není nic jisté, ale ústní tradice v raném Mexiku hovoří o vyspělé civilizaci vysokých bílých lidí, kteří přišli z Východu, a o ostrově, který se potopil při velké přírodní katastrofě. Ve starobylém jazyce některých raných středoamerických indiánů podle slovo Atlantik znamená 'náš dobrý otec' nebo 'místo, kde odpočívá náš dobrý otec,“ doplnil Zelitske manžel a spoluzakladatel společnosti, Paul Weinzweig.

Rozdělení vědecké obce

Okolo původu tajemných struktur se vedou ve vědecké obci čilé debaty a objev rozděluje odborníky na dva tábory. Zatímco jedna skupina badatelů se domnívají, že by struktury mohly být pozůstatky dávné civilizace, druhá tvrdí, že se s největší pravděpodobností jedná o přírodní útvary, jako jsou skalní útvary nebo korálové útesy.

Navíc stáří struktur není dosud známé a neexistují žádné přesvědčivé důkazy, které by podporovaly jakoukoli teorii o jejich původu. Navzdory nedostatku přesvědčivých důkazů vyvolal objev podmořských struktur u pobřeží Kuby nový zájem o historii lidské civilizace a možnost existence dávných civilizací v oblastech, které jsou nyní pod vodou.

Objev podmořských pyramid a dalších struktur u pobřeží Kuby otevřel nové možnosti pro pochopení historie lidské civilizace. Navzdory nedostatku přesvědčivých důkazů záhada obklopující kubánské podmořské útvary nepřestává zajímat výzkumníky a vědce. Výzkum zde bude nadále probíhat.

