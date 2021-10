Černobyl pod hladinou: Potopené sovětské ponorky mohou přinést smrt podruhé

Kdy vydají ponorky ze studené války své svědectví?

Černobyl je pro nás místem, kde se zastavil čas. Vše je po jaderné katastrofě na místě ponecháno tak, jak bylo. Přeživší si nesou následky dodnes a toto hrůzné mauzoleum je dnes místem, vábícím lovce záhad i určitý druh turistů. Málokdo však ví, že podobný Černobyl existuje i pod mořskou hladinou. Potopené sovětské ponorky na tomto místě jsou tikající jadernou bombou, takže vzbuzují nechtěný zájem vědecké populace, a nejen té. I podle politiků a environmentalistů jsou totiž skutečně nebezpečné.

Když roku 2019 odhalila britská společnost pro jadernou bezpečnost Nuvia v Severním ledovém oceánu více než 18 000 radioaktivních předmětů, byl to v jistém směru děsivý nález.

Pod vodou se zde totiž skrývá 19 celých plavidel a 14 jaderných reaktorů. Všechny tyto objekty byly podrobeny zkoumání a ukázalo se, že záření z nich vycházející přesahuje stanovené limity. Navíc 90 procent z toho jde pouze z šesti potopených plavidlech sovětské éry.

Rusko poté přislíbilo, že Rosatom vyzvedne tři z těchto plavidel - dvě ponorky a ledoborce Lenin - v příštích 12 letech. Zatím se však k tomu Rusko nemá a ekologové se obávají nejhoršího.

Potopené ponorky z časů studené války jsou zároveň i poměrně děsivým svědectví o době, kdy Spojené státy a Sovětský svaz zkonstruovali více než 400 jaderných ponorek, které byly oboustrannou hrozbou pro obě válčící mocnosti. Ponorky totiž sloužily primárně jako nosiče balistických střel. A navíc měly schopnost se přesouvat pod hladinou do strategických pozic, podle toho, kde je země potřebovaly.

Lokalizovat a zlikvidovat ponorku vyžadovalo jisté úsilí, takže se stalo, že zde nakonec ponorky stojí dodnes a Rusko s vyzvednutím jaderných plavidel na zemský povrch rozhodně nespěchá.

Dekret na vyzvednutí ponorek podepsal ruský prezident již před desítkami let. Týkal se ponorky K-159, jež měla být po 36 letech rozebrána a vyzdvižena na povrh. Při samotné akci však došlo k mnoha komplikacím a ztrátě několika lidských životů a ponorka zmizela v hlubinách Barentsova moře.

Takže zatímco dříve se jednalo o hrozbu vojenskou, dnes se z ponorek, které jsou stále na místě a obsahují to, co obsahují, stala spíše hrozba ekologická, a to pro celé lidstvo. Vevnitř totiž stále obsahují nespotřebované palivo jaderných reaktorů.

Vladimir Putin nyní opět slibuje, že obě ponořené ponorky by měly být vyzvednuty v nadcházejících měsících a za dohledu okolních zemí bezpečně zlikvidovány.

