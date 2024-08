Externí autor 3. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Na zdraví plic se podepisuje nejenom znečištěné ovzduší, ale také cigarety. Proto je třeba o ně pečovat. Možná vás překvapí, že plíce umí vyčistit i některé potraviny. Podívejte se, které vám pomohou k lepšímu dýchání.

Plíce hrají zásadní roli v dýchacím systému. Přijímají kyslík a filtrují toxiny z těla. Denně se nadechneme asi tak 20 000krát. Proto je třeba se o tento životně důležitý orgán dobře starat.

Plíce lze udržovat v kondici několika možnostmi. V první řadě je to fyzická aktivita. Kuřáci by se měli zbavit své závislosti a od věci nebude, když se z centra města odstěhujeme na okraj, či rovnou do přírody.

K dobrému stavu tohoto orgánu přispívá i kvalitní výživa. Podívejte se, jaké konkrétní potraviny dle četných výzkumů ovlivňují významným způsobem právě plíce.

Petržel napomáhá likvidaci špatných buněk

Petržel je víc než jen zelená dekorace na talíři. Tahle léčivá bylinka toho umí hodně, včetně toho, že má pozitivní vliv na plíce. Funguje nejenom jako diuretikum, čímž zajišťuje odvádění vody z těla, ale je to i jedna z potravin s nejvyšším obsahem apigeninu.

Už před lety vědci zjistili, že tenhle flavonoid je skutečný bojovník proti rakovině. Zajímavé je, že se zaměřuje zejména na buňky rakoviny plic. Z vědecké studie, provedené v roce 2017, také vyplývá, že apigenin si zdravých buněk vůbec nevšímá.

Co z toho vyplývá? Velkorysá lžíce petrželky denně do jídla bude nejenom chuťovým zpestřením, ale současně i zdravou prevencí tohoto závažného onemocnění. Nemusíte si ji sypat pouze do polévky. Hodí se i na masová jídla, do zeleninových salátů, do pomazánek apod.

Syrový česnek a jeho voňavá sloučenina

Stroužek česneku je jednou z nejdůležitějších součástí středomořské kuchyně. Asi také není divu, že právě ve Středomoří se lidé nejvíce dožívají sta let. Česnek totiž v sobě ukrývá sirnou sloučeninu allicin, podobnou antibiotikům, která napomáhá k uzdravování plic. Podle britských vědců zabíjí bakterie, které způsobují plicní a respirační onemocnění,.

Ukazuje se, že přidáním syrového česneku do jídla můžete snížit riziko rakoviny plic o více než 40 procent.

Brokolice aktivuje „léčivé geny“

Přestat kouřit ze dne na den je obtížné a mnoho lidí trpí tím, že svou závislost přes noc nezvládnou. Brokolice je prokazatelně skvělou zeleninou, která pomáhá kuřákům na cestě k životu bez cigaret. Všichni máme specifický gen zvaný NRF2, jehož „úkolem“ je chránit buňky před znečišťujícími látkami a jinými toxiny. Jenže u kuřáků je aktivita tohoto genu výrazně snížena, což mimo jiné znamená, že se postižené alveoly, neboli plicní sklípky, zotavují pomaleji.

Vědci z Johns Hopkins School of Medicine zjistili, že fytochemický sulforafan nalezený právě v brokolici je schopen znovu uvést léčivý gen do činnosti. A nejen to, při každodenní konzumaci nápoje z brokolicových klíčků se dokonce říká, že vzduch vdechovaný ve smogových oblastech je údajně téměř neškodný.

Jablka a rajčata rychleji regenerují plíce kuřáků

Vědci z Johns Hopkins University se ovšem nespokojili jenom s výsledky studie o brokolici a ve svém bádání pokračovali dál. Před pár lety objevili podobný účinek u jablek a rajčat. Z jejich práce vyplynulo, že funkce plic se výrazně lépe obnovily u těch, kteří v průměru snědli každý den alespoň dvě rajčata a jablko. Kromě toho, pokud budete tuto zeleninu a ovoce jíst opravdu hodně, dojde u vás ke zpomalení snížení funkce plic, a to i bez předchozího kouření.

Vědci se domnívají, že tento výsledek je dán zejména kombinací obou druhů potravin. Zda tomu tak je doopravdy, bude ještě předmětem dalšího zkoumání.

Životadárná voda

Plíce jsou z 80 procent tvořeny vodou, takže logickým důsledkem je, že mohou optimálně fungovat jen tehdy, když je tělo dostatečně hydratované. Plíce jako sušenky jsou pak logicky náchylnější k onemocnění. Myslete na to, že dehydratace organismu může vést k astmatickým záchvatům.

Na závěr je třeba dodat, že při sebemenším podezření na problémy s plícemi byste měli navštívit lékaře a následně s ním konzultovat možnosti, kterými můžete přispět k ochraně tohoto orgánu. Třeba právě zdravou stravou...

