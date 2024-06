close info shutterstock.com

Zoubky jako perličky. Tenhle slogan nám vtloukali do hlavy od mala. A tak si zuby pečlivě čistíme, používáme vhodnou zubní kosmetiku, dodržujeme prevenci a ouha… pořád máme se zuby problém. Čím to? Na vině mohou být i jídla, do kterých byste to vůbec neřekli.

Není žádným překvapením, že skladba jídelníčku hraje zásadní roli při péči o kvalitu našeho chrupu. I když máte pocit, že jíte zdravě, s ohledem na zuby to tak být nemusí, protože některá, zdánlivě neškodná jídla, se na vašich zubech mohou nepěkně vyřádit. A která to jsou? Citrusové ovoce Překvapeni? Ano, citrusy jako pomeranče, grapefruity, limetky nebo citróny jsou zdravé, protože obsahují velké množství vitaminu C a také antioxidanty. To je ta lepší stránka věci. Ta horší představuje fakt, že jejich příliš velká kyselost může ničit sklovinu vašich zubů. Jakmile ta „odejde“, máte smůlu, protože ji nelze ničím nahradit. Ještě horší pak je šťáva z citrusových plodů, lépe řečeno džusy, které jsou přislazované, takže do hry vstupuje i cukr. Bonbóny Rozmohl se nám tady takový nešvar, tedy bonbony, které jsou bez cukru a s vitamíny. Tak ne. Ty opravdu nejsou zdravé. Cukr v tomhle případě bývá nahrazen umělými sladidly, která obecně nesvědčí organismu, a pokud jde o vitaminy, tak bude lepší dát přednost těm v přírodní formě, anebo v doplňcích stravy. Navíc tvrdé bonbony se mohou stát důvodem k prasknutí zubu, měkké zalézají mezi zuby, kde napomáhají vytváření plaku. close Magazín Posílí játra i žaludek, čistí krev, zbaví tělo jedů: Nezralé ořechy mají ďábelskou sílu, natrhejte je teď gallery 6 Káva Tenhle oblíbený nápoj má spoustu zdravotních benefitů. Jenže pokud jde o zuby, vyřádí se na nich nejenom co do barvy, ale také zhoršení kvality skloviny. Navíc káva obsahuje kyselinu tříslovou, která snižuje produkci slin, čímž přispívá k suchu v ústech, a to rovněž není pro zuby ani dásně zdravé. Víno Červené obsahuje stejně jako káva kyselinu tříslovou. Výsledné sucho v ústech pak způsobuje nevábný dech a nedostatek slin přispívá k růstu škodlivých bakterií. Nevylepšíte to ani bílým vínem, protože je kyselejší. Je to i důvod, proč byste měli oboje zapíjet vodou. Bílé pečivo I když vám to možná ani nepřijde, ale bílé pečivo dokáže ve vašich ústech způsobit pořádnou paseku. Jde o to, že obsahuje rafinované sacharidy, které se v ústech přeměňují na cukry. Pak stačí, aby vám kousek chleba uvízl v zubech a velmi rychle se začnou tvořit škodlivé bakterie. Perlivé nápoje Je úplně jedno, jestli si dáte sodovku bez příchuti nebo s příchutí, protože všechny obsahují kyseliny, fosforečnou, citrónovou, jablečnou nebo vinnou. Zejména kyselina fosforečná je pro zubní sklovinu obrovské minus. Sušené ovoce Zejména během letního cestování se tento typ ovoce jeví jako skvělá a zdravá svačinka. Problém je ale v tom, že jak se ovoce suší, koncentruje se v něm cukr, který může být vyšší než u čerstvého. Ten se usadí v mezizubním prostoru a s ním se v daném místě začnou hromadit bakterie. Žádné ovoce ani chléb? Pokud například milujete citrusy, nemusíte je úplně vyřazovat z jídelníčku. Stačí, když je omezíte a po jejich konzumaci se o své zuby postaráte. Ale pozor, nikoli kartáčkem na zuby, protože takové čištění ihned po konzumaci kyselých potravin může způsobit další poškození skloviny. Místo toho následující přibližně půl hodiny pijte vodu, abyste veškeré nánosy ze zubů spláchli. Teprve pak si zuby vyčistěte. Obecně byste měli dbát na lepší hydrataci a taky pravidelně navštěvovat zubaře a dentálního hygienika. Zdroje: www.hovedentalclinic.co.uk, www.longevitadental.com, stonecreekdentalcare.com close Magazín První příznaky toho, že máte problémy se srdcem, se projeví v ústech. Pokud se vám děje toto, zbystřete! video

