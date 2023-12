Pokud i vás trápí představa stárnutí a sami na sobě pozorujete, že s dosažením padesátého roku života přece jen zapomínáte víc, máme pro vás dobrou zprávu. Omezením kalorického příjmu a volbou správných potravin můžete proces stárnutí zcela zastavit.

Kalorický příjem

Vědci z Kolumbijské univerzity došli k převratnému objevu, jak účinně přelstít biologické hodiny a přestat nejen zapomínat, ale i stárnout. Prodloužit si délku životu a celkovou vitalitu lze omezením kalorického příjmu a vhodnou volbou potravin.

Omezení příjmu kalorií a volba vhodných potravin jsou již dlouho předmětem zájmu vědců ve snaze co nejvíce prodloužit délku života a eliminovat doprovodné procesy jako je zapomínání. Vědci zkoumali více než 200 zdravých dospělých osob ve věku 50 let.

Někteří z nich dostali pokyn, aby během dvou let snížili svůj kalorický příjem o 25 %, zatímco kontrolní skupina si zachovala běžnou stravu. Lidé, kteří kalorický příjem snížili a udrželi po dobu alespoň jednoho roku, vykazovali lepší kogitivní schopnosti.

Mimo to měli lepší hladinu cholesterolu, krevního tlaku a cukru v krvi. Snížený počet kalorií však není jediným „lékem“ na naši paměť. Podle odborníků by každý, kdo si chce udržet fyzickou, ale také mentální vitalitu, měl zařadit do svého jídelníčku potraviny jako růžičková kapusta, špenát a čokoláda s vysokým obsahem kakaa.

Co jíst

Omezení kalorií tedy zlepšilo mnoho zdravotních ukazatelů, ale také zlepšilo paměť a zpomalilo negativní dopady stárnutí. Zařažením doporučených potravin, jako byly růžičková kapusta, špenát a vysokoprocentní čokoláda dosáhli účastníci výzkumu dalšího zlepšení.

Deset nejzdravějších potravin:

Růžičková kapusta obsahuje vitamin K, který je nezbytný pro správné fungování našeho mozku. Pozitivní vliv na mozek má ale také další vitamin, který růžičková kapusta obsahuje. Je jím kyselina listová. Tu konzumují většinou těhotné ženy. Kyselina listová je nezbytná pro zdravý růst plodu.

Další potravinou, která by měla být v jídelníčku nás všech, je špenát. Špenát obsahuje směs všech vitaminů B, které jsou důležité pro dobré fungování nervů a správnou funkci mozku. Dále obsahuje draslík, vápník, hořčík a železo.

Konzumace hořké čokolády se doporučuje pro vysoký obsah flavonoidů. Antioxidantů, které podporují činnost mozku. Kromě toho flavonoidy zvyšují inzulínovou citlivost a podporují zásobování buněk energií.

Nebojte se zařadit do svého jídelníčku také ryby, zejména ty více tučné, jako je losos. Ty obsahují pro mozek potřebné omega-3 mastné kyseliny, které působí antioxidačně a protizánětlivě, což rozhodně podporuje celkové zdraví včetně funkce mozku a zpomaluje zapomínání.

