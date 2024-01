Při snaze o lepší zdraví mozku se často zaměřujeme na pozitivní vliv některých potravin, jako jsou bobule, ořechy a losos. Stejně důležité je však uvědomit si potenciální rizika spojená s potravinami, které našemu mozku škodí a ty omezit.

Zdraví mozku

Zejména s přibývajícím věkem bychom měli více dbát na to, co jíme. Existují potraviny, které nejen že ohrožují naši postavu, ale i náladu a zdraví našeho mozku. Víte, které potraviny to jsou?

Jednou z potravin, na které je nutné dát si pozot, jsou jednoznačně transmastné kyseliny. Ty se běžně vyskytují v mnoha balených pochutinách. Je prokázané, že vysoké množství kyseliny elaidové, což je druh transmastných tuků, může u starších osob zvyšovat riziko vzniku demence. Proto je pro ochranu kognitivních funkcí nutné příjem transmastných tuků omezit.

Našemu mozku škodí také alkohol. Zatímco mírné množství alkoholu je obecně považované za přijatelné, nadměrné pití alkoholu může ovlivnit komunikační dráhy mozku a ztížit zpracování nových informací nebo schopnost zapamatování si věcí. Konzumace alkoholu navíc může vyvolat pocity zmatenosti nebo deprese.

Další hrozbu pro zdraví mozku představují přeslazené nápoje, jako jsou limonády a sladké čaje. Obecně platí, že mezi vysokou konzumací cukru a problémy s pamětí existuje silná souvislost. Vědci předpokládají, že některé slazené nápoje mohou dokonce změnšovat určité části mozku.

Optimální alternativou však nejsou ani nápoje bez cukru, slazené umělými sladidly. Výzkumy ukazují na možnou souvislost mezi pravidelnou konzumací dietních limonád a zvýšeným rizikem mrtvice nebo demence.

Zabijáci mozkových buněk

Mezi zabijáky mozkových buněk patří také smažené potraviny. Ty obsahují právě zmíněné transmastné tuky a často také přemíru rafinovaných cukrů.

Potraviny, díky kterým zapomínáme:

Zdroj: Youtube

Rafinované sacharidy mohou vést k prudkému nárůstu hladiny cukru v krvi a následnému vzniku hypoglykémie, což způsobuje mozkovou mlhu. Existuje také možná souvislost mezi nadměrnou konzumací rafinovaných sacharidů a zvýšeným rizikem Alzheimerovy choroby, zejména u osob, které jsou k ní geneticky náchylné. Volba celozrnných alternativ, jako je hnědá rýže a celozrnné těstoviny, je moudrým krokem.

Další potravinou, která škodí mozku a ve které si Češi doslova libují, je vepřové maso. To obsahuje přemíru nasycených tuků. Zdravější alternativu tohoto druhu masa představují libové zdroje bílkovin, jako jsou ryby, drůbež a fazole.

Plnotučné mléčné výrobky, jako je máslo a sýry, jsou také bohaté na nasycené tuky. Ve velké míře jsou pro náš mozek škodlivé. Lze je nahradit nízkotučnými mléčnými výrobky, které lépe odpovídají zdravému životnímu stylu.

Obezřetní bychom měli být také v případě salátových dresinků, které často obsahují velké množství kukuřičného sirupu s vysokým obsahem fruktózy. Ten je spojovaný s různými zdravotními problémy, včetně ztráty paměti a poklesu výkonnosti mozku.

www.cnbc.com, www.ndtv.com, www.linkedin.com