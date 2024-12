7 potravin, které by nikdy neurolog nejedl: Nenávratně poškozují mozkové buňky a urychlují demenci

2. 12. 2024

Mozek je nejdůležitějším orgánem v našem těle, ale překvapivě často zapomínáme na to, jak ho chránit. Přitom to, co jíme, má obrovský vliv na jeho zdraví a funkce. Zatímco některé potraviny mohou naši paměť a kognitivní schopnosti zlepšit, jiné jsou pro náš mozek doslova jedem. Čemu se vyhnout?

Renomovaní neurologové a výživoví experti z celého světa bijí na poplach: existuje sedm potravin, kterým bychom se měli vyhýbat, pokud chceme, aby náš mozek zůstal zdravý a výkonný. Tyto potraviny mohou způsobit vážné poškození mozkových buněk, zpomalit naše myšlení a v dlouhodobém horizontu zvýšit riziko vzniku závažných neurologických onemocnění, jako je Alzheimerova choroba nebo demence. Kterým potravinám se zcela vyhnout? 1. Sladké nápoje: Zabiják mozkových buněk Málokdo by čekal, že obyčejná limonáda může být pro náš mozek tak nebezpečná. Přesto je tomu tak. „Vysoký obsah cukru v těchto nápojích způsobuje v mozku procesy, které mohou vést k dlouhodobému kognitivnímu poškození,“ varuje neurolog a autor bestselleru Mozkový oheň David Perlmutter. Studie publikovaná v časopise Alzheimer's & Dementia pak ukázala, že lidé, kteří konzumují velké množství sladkých nápojů, mají o 47 % vyšší riziko rozvoje demence. „Každý doušek sladkého nápoje je krok blíž k zapomnětlivosti a zhoršené koncentraci.“ 2. Transmastné kyseliny: Tichý nepřítel cév Fastfoodové pokrmy, smažené hranolky, koblihy – všechny tyto potraviny obsahují transmastné kyseliny, které jsou pro náš mozek doslova jedem. „Transmastné kyseliny zvyšují hladinu 'špatného' LDL cholesterolu, což vede k ucpávání mozkových cév,“ vysvětluje lékař Neal Barnard. Studie publikovaná v časopise Neurology ukázala, že lidé s vysokým příjmem transmastných kyselin mají o 75 % vyšší riziko rozvoje některé z chorob mozku. 3. Zpracované maso: Skrytá hrozba Klobásy, slanina a další zpracované masné výrobky jsou plné sodíku, nasycených tuků a konzervantů, které mohou také vážně poškodit zdraví našeho mozku. „Nadměrná konzumace soli a tuku zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku, což může vést k poruchám mozkového krevního oběhu a kognitivnímu úpadku," varuje Martha Clare Morris, ředitelka oddělení výživy a mozkového zdraví na Rush University Medical Center. Lidé, kteří konzumují velké množství zpracovaného masa tak mají o 44 % vyšší riziko rozvoje demence. 4. Rafinované sacharidy: Sladký útok Bílý chléb, bílá rýže a sladké pečivo mají vysoký glykemický index, který způsobuje prudký nárůst hladiny cukru v krvi. „Tyto potraviny mohou časem přispět k rozvoji inzulinové rezistence, která souvisí se zvýšeným rizikem Alzheimerovy choroby a problémy s pamětí,“ tvrdí lékaři. Lidé s vysokým příjmem rafinovaných sacharidů podle nich mají o 89 % vyšší riziko rozvoje mírné kognitivní poruchy. 5. Alkohol: Zákeřný nepřítel mozkových buněk Zatímco sklenka vína čas od času nemusí škodit, pravidelná konzumace alkoholu představuje vážné riziko pro náš mozek. Alkohol může dlouhodobě poškozovat mozkové buňky a snižovat jejich funkční schopnost. Dokazuje to i studie publikovaná v British Medical Journal – ta ukázala, že pravidelná konzumace alkoholu zvyšuje riziko demence o 47 %. 6. Umělá sladidla: Sladká past Mnoho lidí volí umělá sladidla, jako je aspartam, v domnění, že jde o zdravější volbu. Výzkumy však ukazují, že mohou poškodit funkci mozku. „Aspartam ovlivňuje hladinu neurotransmiterů v mozku, což může způsobit výkyvy nálad a kognitivní problémy,“ vysvětluje neurochirurg Russell Blaylock. Lidé, kteří konzumují nápoje s umělými sladidly, mají o 36 % vyšší riziko mozkové mrtvice a demence než ti, kteří se sladidlům vyhýbají. „Je to jako byste svůj mozek krmili chemickým koktejlem,“ říká Blaylock. 7. Potraviny s obsahem MSG: Způsobují záněty MSG (známý i pod názvem glutaman sodný) je často používaný v hotových jídlech a rychlém občerstvení jako zvýrazňovač chuti. „Jenže nadměrná konzumace MSG může způsobit zánět v mozku a dlouhodobě přispívat k rozvoji neurologických onemocnění,“ varují lékaři. Za pravdu jim dává i studie publikovaná v Journal of Headache and Pain. MSG podle ní může způsobovat bolesti hlavy a změny nálad. 