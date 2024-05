Externí autor 27. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Stárnutí je přirozený lidský proces a nevyhne se nikomu z nás. Začali jste po padesátce zapomínat a mozek zpomaluje? Tři měsíce jezte tyto potraviny a uvidíte, že vám to bude pálit jako před lety.

Správně složený jídelníček může pozitivním způsobem ovlivnit v některých případech dokonce i zvrátit, spoustu zdravotních neduhů. Je důležité vybírat potraviny, které nám svým složením poskytnou co největší množství benefitů a vyhýbat se takovým, jež naopak třeba právě zpomalují myšlení.

Podle řady studií je ale vhodné od padesátého roku věku snížit množství kalorií alespoň o 20 procent. Laicky řečeno, pokud zhubnete, váš organismus si oddychne, protože ho nebudete zbytečně zatěžovat, ale naopak šetřit.

K tomu připočítejte benefit, že se i po padesátce budete cítit duševně svěží a fit, a také vás nic nerozhází. Aby to skutečně klaplo, zkuste do jídelníčku zařadit následující potraviny:

Celozrnné potraviny = lepší koncentrace a soustředění

Asi jste už slyšeli, že mozek nefunguje bez dostatečného množství paliva, v tomto případě složených sacharidů. Takže abyste dokázali udržet pozornost a zvládli se soustředit na danou činnost, potřebujete dostatečný a stálý přísun paliva, tedy sacharidů.

Ty najdete v celozrnných potravinách, které mají nízký GI. Fungují tak, že postupně uvolňují energii a vy fungujete během celého dne nebo alespoň hlavní části. Až půjdete nakupovat, sáhněte proto raději po celozrnném pečivu, těstovinách, rýži nebo cereáliích.

Tučné ryby = funkční mozek

Pokud chcete zůstat v pohodě, měli byste tělu dodávat esenciální mastné kyseliny. Tělo si je totiž neumí vyrobit samo. Přirozeně se vyskytují hlavně v tučných rybách a kromě mozku prospějí i srdci a kloubům.

Existují studie, které naznačují, že nízká hladina zejména kyseliny dokosahexaenové (DHA), což je součást esenciálních mastných kyselin, může být jedním z rizik spouštějících demenci, ztrátu paměti nebo Alzheimerovu chorobu.

A na jakých rybách byste si měli pochutnat? Určitě zkuste lososa, makrelu, sardinky nebo sledě.

Borůvky posilují krátkodobou paměť

Podle studie Tufts University borůvky mohou oddalovat ztrátu krátkodobé paměti nebo tuto dokonce zlepšovat. Pravdou ale je, že podobný účinek vykazují například i ostružiny a dokonce i červené zelí. Důvodem mohou být sloučeniny antokyany, které vykazují protizánětlivé účinky.

Rajčata a kognitivní porucha

Vědce nenechává v klidu karotenoid lykopen, který disponuje silnými antioxidačními vlastnostmi. Lykopen je rozpustný v tucích, proto si udělejte rajčatový salát a zakápněte ho kvalitním olivovým olejem. Tahle látka má příznivě ovlivňuje nejenom mozek, ale i centrální nervový systém. Jeho účinky ještě zvýšíte, pokud rajčata tepelně upravíte.

Vejce a zdravé stárnutí mozku

Jak stárneme, zvyšuje se v našem těle aminokyselina homocystein. Ta, pokud překročí určitou hladinu, může zvyšovat riziko kardiovaskulárních a neurologických chorob. Některé vitaminy skupiny B a také kyselina listová pomáhají regulovat hladinu homocysteinu v krvi.

Právě „béčko“ najdete ve vejcích a také v kuřecím mase.

Černý rybíz proti úzkostem a stresu

K duševní vitalitě přispívá optimální hladina vitaminu C. Podle vědců může nedostatek tohoto vitaminu souviset s degenerací mozku. A to není všechno. Vitamin C nám údajně pomáhá i při zvládání úzkostí a stresu.

Ideálním zdrojem vitaminu C je právě černý rybíz.

Ořechy a zdraví mozku

Poklesu kognitivních funkcí, včetně ztráty paměti, mohou u lidí starších 50 let zabránit ořechy. Důvodem je jejich obsah vitaminu E, který podle vědeckých studií udržuje mozek v kondici a oddaluje stárnutí.

Zdroje: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.webmd.com, www.nia.nih.gov