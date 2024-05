Externí autor 16. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Krevní sraženiny v těle představují vysoké riziko ohrožení zdraví. Mohou způsobit nejenom mrtvici, ale také infarkt. Tomuto nebezpečnému stavu se můžeme bránit i s pomocí vhodných potravin, které mají schopnost ředit krev a tím zabraňovat daleko větším problémům.

Jak vlastně mohou potraviny ředit krev? To lze pouze za předpokladu, že obsahují látky s antikoagulačními vlastnostmi, které brání shluku krevních destiček a snižují hladinu koagulačních faktorů v krvi.

Hned na začátku je třeba upozornit, že lidé, kteří už mají potíže kardiovaskulárního a neurologického charakteru, by měli upozornit svého ošetřujícího lékaře, že hodlají tyto potraviny zařadit do jídelníčku. Jde o to, že takové potraviny mohou interagovat s některými léky a stav spíš zhoršit.

Podívejte se, jaké potraviny mohou sloužit jako prevence zmíněných chorob:

Česnek

O česneku je známo, že pomáhá předcházet srážení krve tím, že snižuje produkci fibrinogenu, proteinu, který se podílí na tvorbě krevních sraženin.

Kromě oblíbených topinek ho můžete přidávat do jakéhokoli slaného jídla. Žlučníkáři a lidé s narušeným trávením by ho ale měli konzumovat opatrně, aby si nepřivodili jiný zdravotní problém.

Zázvor

Zázvor obsahuje přírodní sloučeniny zvané gingeroly. Ty vykazují protizánětlivé vlastnosti, snižují agregaci krevních destiček a pomáhají udržovat zdravý krevní oběh.

Asi netřeba zmiňovat zázvorový čaj. S blížícím se létem můžete zkusit zázvorovou limonádu, anebo zázvor přidávat do jídel, kterým dodá příjemně štiplavou chuť.

Kurkuma

Tohle koření obsahuje sloučeninu zvanou kurkumin, který je známý svými antioxidačními a protizánětlivými vlastnostmi. Kromě ředění krve kurkuma příznivě ovlivňuje ještě spoustu dalších zdravotních potíží jako jsou trávicí potíže nebo revma.

Rybí tuk

Možná vám vaše babičky vyprávěly, jak musely polykat rybí tuk, který obsahuje omega-3 mastné kyseliny. Ty snižující srážlivost krve a záněty a tím napomáhají k ředění krve. Takže se pusťte do tučných ryb, z nichž je nejlepší losos nebo makrela.

Kajenský pepř

Kajenský pepř obsahuje sloučeninu zvanou kapsaicin, která pomáhá snižovat tvorbu krevních sraženin, zlepšuje krevní oběh a snižuje krevní tlak.

Při jeho konzumaci si ale dejte pozor, abyste to s ním nepřehnali a nezačalo vás naopak trápit zažívání.

Hořká čokoláda

Světe div se. Konečně můžeme jíst čokoládu beztrestně. A víte proč? Protože obsahuje flavonoidy, které napomáhají ředění krve. Zlepšují totiž její průtok v cévách, zabraňují tvorbě sraženin a snižují zánět.

Potraviny bohaté na vitamin E

Jezte všechno, kde najdete tento vitamin, tedy například mandle, slunečnicová semínka nebo špenát. Vitamin E je dalším z bojovníků proti tvorbě krevních sraženin.

Olivový olej

Ve kvalitním oleji se nachází polyfenol, což je mononenasycený tuk s protizánětlivými vlastnostmi. K němu přidejte látku oleuropein, která snižuje krevní tlak a rozšiřuje krevní cévy, aby krev mohla volně téct.

Citrusové plody

Pomeranče, citrony, grapefruity a další citrusové plody představují vhodnou prevenci proti krevním sraženinám. Je to dáno zejména vitaminem C a bioflavonoidy, které působí proti srdečním chorobám. Pokud ale berete léky na ředění krve, je třeba se vyhnout nejenom citrusovým plodům jako takovým, ale i džusům z nich.

Zelený čaj

Tento nápoj je oblíbený pro svou příjemnou specifickou chuť, ale málo se ví, že nabízí i protizánětlivé a antioxidační vlastnosti a to prostřednictvím tzv. katechinů, což jsou flavonoidy s výrazným vlivem na zdraví, zejména cévní systém a ředění krve.

Zdroje: www.mobidoctor.eu, timesofindia.indiatimes.com