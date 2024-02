Při neustálé snaze o dosažení optimálního zdraví se pozornost lékařů stále častěji obrací od tradičních léků k překvapivému spojenci – ledničce. Nejnovější poznatky naznačují, že klíčem v boji proti zánětům a snížení rizika chronických onemocnění by mohla být protizánětlivá strava.

Protizánětlivá strava

Imunitní systém těla je navržený tak, aby chránil před cizími vetřelci a v případě potřeby vyvolal zánět. Přetrvávající zánět, který nesouvisí s žádnou bezprostřední hrozbou, však může vést k řadě zdravotních problémů.

Mezi ně mohou patřit onemocnění jako rakovina, srdeční onemocnění, cukrovka, artritida, deprese a Alzheimerova choroba. Řešení je však jednodušší, než se na první pohled může zdát. Stačí přemýšlet nad tím, jaké potraviny konzumujeme.

Uvědomělá volba potravin, a to nejen v obchodě, ale zejména na talíři, může skutečně snížit tvorbu zánětů a podpořit celkové zdraví. Zařazením protizánětlivých potravin do své denní rutiny můžeme výrazně snížit náchylnost ke vzniku onemocnění.

Co byste tedy měli zařadit do svého jídelníčku? Součástí stravovací rutiny každého člověka by podle odborníků měla rozhodně být rajčata, olivový olej, listová zelenina, ořechy, tučné ryby a různé druhy ovoce.

Tyto potraviny jsou bohaté na antioxidanty a polyfenoly, sloučeniny známé svými protizánětlivými účinky. Studie prokázaly, že zařazení ořechů do jídelníčku může snížit markery zánětu a snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky.

Co pomáhá

Dokonce i káva, která obsahuje velké množství polyfenolů, je spojovaná se sníženým výskytem zánětu. Pro ty, kteří hledají strukturovanější přístup k protizánětlivému stravování, se jako vhodná cesta nabízí středomořská dieta.

Jaká jsou nejlepší protizánětlivá jídla:

Zdroj: Youtube

Ta je přesvědčivým a účinným vzorem, jak podpořit své zdraví. Tato strava, která se vyznačuje důrazem na ovoce, zeleninu, ořechy, celozrnné výrobky, ryby a zdravé oleje, úzce odpovídá zásadám protizánětlivé výživy.

Kromě potenciálu snižovat záněty může mít přijímání přirozené, méně zpracované stravy hluboké účinky na fyzickou i emocionální pohodu. Zdravá strava nejen snižuje riziko chronických onemocnění, ale také zlepšuje náladu a celkovou kvalitu života.

Na druhé straně existují potraviny, o nichž je známé, že zánět zhoršují. Mezi tyto spouštěče patří zejména rafinované sacharidy, smažené potraviny, nápoje slazené cukrem a zpracované maso.

Pozoruhodné je, že tytéž potraviny jsou spojované s různými chronickými onemocněními, což ještě více posiluje souvislost mezi stravou a zdravím. Nezdravé potraviny mohou přispívat k tvorbě zánětů nezávisle na nárůstu hmotnosti.

Vždy je potřeba dbát na celkový obsah živin v potravinách obsažený. Právě ty jsou na záněty mocným „lékem“. Přijetím protizánětlivé stravy můžeme využít transformační potenciál výživy k ochraně našeho zdraví na dlouhá léta dopředu.

Zdroje: www.healthline.com, www.hopkinsmedicine.org, www.medicalnewstoday.com