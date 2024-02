Externí autor 18. 2. 2024 7:38 clock 5 minut

V dnešní době, kdy se stále více lidí zajímá o své zdraví a hledá způsoby, jak dosáhnout optimálního stavu bez nutnosti lékařského zásahu, se stává snížení hladiny cholesterolu jedním z klíčových cílů. Pomoci vám k tomu mohou i některé potraviny, o kterých jste možná nevěděli.

Cholesterol je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují naše zdraví. Přestože je třeba mít na paměti, že v těle je potřeba určité množství cholesterolu pro správné fungování buněk, jeho nadměrné množství může být nebezpečné a přispívat k různým zdravotním problémům, jako je srdeční onemocnění. Dobrou zprávou je, že existuje mnoho potravin, které pomáhají snížit hladinu cholesterolu přirozenou cestou, a to bez nutnosti návštěvy lékaře či užívání léků.

Ovesné vločky

Ovesné vločky nejsou jen obyčejnou snídaní, ale také účinným prostředkem pro udržení zdravé hladiny cholesterolu a ochranu srdce. Klíčem k jejich přínosům je obsah rozpustné vlákniny, který má přímý vliv na metabolismus tuků a cholesterolu v těle. Rozpustná vláknina obsažená v ovesných vločkách se v trávicím traktu mění na gelovou hmotu, která ho váže a usnadňuje jeho vylučování z těla. Tím pádem se snižuje hladina "špatného" LDL cholesterolu, který je spojován se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění. Jednou z výhod ovesných vloček je také fakt, že je velmi snadno začleníte do každodenní stravy. Můžete je konzumovat jako klasickou snídani s mlékem nebo jogurtem, přidat je do smoothie nebo je použít při pečení, například při výrobě ovesných sušenek.

Olivový olej – zdravý tuk pro srdce

Olivový olej je jedním z nejvýznamnějších prvků středomořské stravy a je považován za jeden z nejzdravějších olejů na světě. Jeho účinky zahrnují schopnost snižovat hladinu "špatného" LDL cholesterolu a zvyšovat hladinu toho "dobrého" HDL cholesterolu. Hlavní přínos olivového oleje pro zdraví srdce spočívá v jeho složení mastných kyselin. Obsahuje především mononenasycené mastné kyseliny, jako je kyselina olejová, které jsou známé svými pozitivními účinky na cévy a srdce. Dalším důležitým prvkem olivového oleje jsou jeho antioxidanty, jako polyfenoly a vitamín E. Tyto látky pomáhají chránit buňky před oxidativním stresem a zánětem, které jsou spojeny se vznikem srdečních chorob. Navíc, antioxidanty v olivovém oleji, mohou přispět k ochraně endotelu, což je vnitřní výstelka cév, a udržovat tak cévní zdraví. Je však potřeba si uvědomit, že při konzumaci olivového oleje je důležité volit extra panenský nebo panenský olej, který je nejčistší a má nejvyšší obsah živin. Používání olivového oleje jako primárního zdroje tuku při vaření a přípravě jídel může být skvělým způsobem, jak podpořit zdraví srdce a snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Ořechy – skvělý zdroj zdravých mastných kyselin

Ořechy jsou považovány za jednu z nejvýživnějších potravin na světě a jejich konzumace je spojována se snížením rizika srdečních onemocnění a dalších zdravotních problémů. Jedním z hlavních důvodů, proč jsou ořechy prospěšné pro srdce, je jejich vysoký obsah zdravých mastných kyselin, zejména omega-3 mastných kyselin. Omega-3 mastné kyseliny jsou esenciální tuky, což znamená, že je naše tělo nemůže produkovat a musíme je získat z potravy. Ořechy, jako lískové, mandle, vlašské ořechy a kešu ořechy, jsou bohatým zdrojem těchto zdravých mastných kyselin. Jejich konzumace má řadu přínosů pro zdraví srdce, včetně snížení hladiny „špatného“ a zvýšení „dobrého“ cholesterolu. Kromě omega-3 mastných kyselin obsahují také další důležité živiny pro zdraví srdce, jako jsou vitamíny, minerály a antioxidanty. I když jsou ořechy energeticky bohaté potraviny, konzumujte je v malých množstvích jako součást vyvážené stravy. Stačí například přidat hrst do cereálií, salátů nebo je konzumovat jako svačinu mezi hlavními jídly.

Avokádo

Avokádo je ovoce, které je známé svými výživnými vlastnostmi a je často označováno za superpotravinu. Obsahuje širokou škálu živin, včetně zdravých tuků, vlákniny, vitamínů a minerálů, které jsou prospěšné pro naše celkové zdraví. Jednou z klíčových vlastností avokáda je jeho vysoký obsah mononenasycených tuků, zejména olejové kyseliny, které jsou prospěšné pro srdce a napomáhají snížení „špatného“ cholesterolu. Kromě toho obsahuje řadu důležitých vitaminů a minerálů, jako je vitamín E, vitamín K, vitamín C, draslík a hořčík. Tyto živiny mají antioxidantní vlastnosti, které pomáhají chránit buňky před poškozením volnými radikály. Avokádo lze snadno začlenit do různých jídel a pokrmů. Můžete ho přidat do salátů, sendvičů, smoothies nebo ho jednoduše rozmačkat a použít jako nádivku na toast. Díky své výživné hodnotě a všestrannosti je avokádo skvělou volbou pro podporu zdraví srdce a celkové pohody.

close info Shutterstock zoom_in Avokádo jako lék na vysoký cholesterol

Konzumace správných potravin může být účinným způsobem, jak snížit hladinu cholesterolu a chránit zdraví srdce. Ovesné vločky, olivový olej, ořechy nebo avokádo jsou jen některé z potravin, které pomáhají snížit riziko srdečních onemocnění a udržet cholesterol pod kontrolou. Doplněním těchto potravin do vaší stravy přispějete ke zlepšení vašeho zdraví a celkové pohody.

Zdroje: mayoclinic.org, betterhealth.vic.gov.au, webmd.com