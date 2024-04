Astrologii zná lidstvo po tisíciletí a je jí fascinováno až do dnes. V horoskopu se nachází dvanáct jednotlivých znamení zvěrokruhu, z nichž každé je jiné. Zrozenci zvěrokruhu se od sebe liší svým temperamentem a povahou, kterou ovlivňuje datum jejich narození. Kteří jedinci mají nejlepší povahu?

Nedá se říct, že by nějaká znamení byla lepší než jiná, ale někteří zrozenci jsou jednoduše příjemnější a pohodovější lidé, než jiní. Astrologové se shodli na tom, kteří jedinci jsou mezi lidmi oblíbenější. Bývají to laskaví vyrovnaní lidé, se kterými je radost trávit čas. Nevyhledávají konflikty a snaží se vždy najít řešení.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Na první příčce se umístil všemi oblíbený Vodnář. Právě tento zrozenec je považován za toho nejmilejšího z celého horoskopu. Tito lidé jsou pozitivně naladění a mají stále dobrou náladu, která je pro ostatní nakažlivá. Laskavý Vodnář se nehádá, nekřičí a je s ním vždy rozumná domluva.

Panna (23.8. – 22.9.)

Panny jsou lidé, kteří jsou připraveni vždy pomoci druhým. Jsou to zásadoví jedinci, kteří se snaží být ke všem slušní. Vyhýbají se konfliktům a snaží se vždy najít neschůdnější řešení. Tito zrozenci jsou pořádkumilovní a pečující, proto jsou to ti nejlepší rodiče a prarodiče.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Váhy jsou přátelé do nepohody. Jsou věrní svým blízkým, mají smysl pro humor a bezbřehou trpělivost. Tito zrozenci jsou rozvážní, než se do něčeho pustí, zváží všechna pro a proti. Snaží se jednat poctivě a dělají věci, jak nejlépe umí. Navíc s nimi najdete vždy zajímavé téma k hovoru.

Střelec (23.11. – 21.12.)

Akční Střelci jsou největší optimisté zvěrokruhu. S nadšením se pustí do čehokoli, rozhodně se s nimi nebudete nudit. Pokud se dostanou mimo svou komfortní zónu, mají tendence propadat panice. Rychle se ale soustředí na vyřešení problému bez zbytečných prodlev a řeknou vše narovinu.

Býk (21.4. – 21.5.)

Nejtvrdohlavějším zrozencem je bezesporu Býk. Tento výkonný člověk se snaží dělat věci nejlépe, jak umí, ale jeho umíněnost je často pro druhé náročná. Neradi přiznávají vlastní chyby a s oblibou poukazují na ty ostatních. Snaží se hecovat své blízké k lepším výkonům, ale spíš je tím brzy naštve.

Beran (21.3. – 20.4.)

Berani dokážou být velcí vzteklouni, i když si to sami o sobě nemyslí. Pokud začnou běsnit, raději se jim vyhněte obloukem. V takovém záchvatu neberou nejmenší ohledy na ostatní, nadávají a klejí. Až později si uvědomí, co všechno vypustili z pusy a jdou se všem zúčastněným omluvit.

Lev (23.7. – 22.8.)

Oslniví Lvi mají dvě tváře. Na jednu stranu jsou to štědří, laskaví a milí lidé, ale na druhou stranu, když mají špatný den, chovají se jízlivě a nepříjemně. Chtějí mít vždy poslední slovo a rádi jsou ve vůdčí pozici. Nesnažte se je kritizovat, protože tam byste tvrdě narazili na silný odpor.

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Blíženci působí milým dojmem a jsou ve společnosti velmi oblíbení. Pokud jsou v dobré náladě. Tito kreativní a akční zrozenci bývají ale v soukromí často náladoví. Dělají z komára velblouda a propadají hysterii. Cítí se nepochopeni a nepřijati. Litují se a umí být pěkně nesnesitelní.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Kozorozi jsou sice velmi schopní a úspěšní lidé, ale bývají nesnesitelně nafoukaní. Chovají se nadřazeně a umí být pekelně náladoví. Pokud s nimi někdo nesouhlasí a neobdivuje jejich světáctví, mohou být dokonce zlí a útoční. Druzí je považují za arogantní a nepříjemné jedince.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Rybky žijí ve vlastním světě fantazie. Jsou to blázínci zvěrokruhu, kteří jsou absolutně mimo realitu. Pokud je vzbudíte z jejich snu a postavíte je před krutou pravdu, mohou být velmi nepříjemní. U Ryb nikdy nevíte, co můžete očekávat, je to jednoduše proto, že to neví ani ony samy.

Rak (22.6. – 22.7.)

Raci jsou nejcitlivější a nejlabilnější znamení zvěrokruhu. Tito lidé nemají často žádné sebevědomí a bojí se říct nahlas svůj názor. V konfliktech se hroutí a berou nohy na ramena. Zoufale touží po tom, aby je měl někdo rád. V případě zrady a odmítnutí se mstí.

Štír (24.10. – 22.11.)

Tajemní zrozenci Štíra jsou tak trochu podivíni, kteří raději pozorují, než aby se zapojili do nějakého rozhovoru nebo zábavy. Lidé se v nich nemohou vyznat, a jim to navíc ještě vyhovuje. Rádi znervózňují druhé. Často se chovají sobecky a umí být velice zákeřní a pomstychtiví.

