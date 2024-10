Průměrný Čech chodí do práce přibližně 40 let. Tato dlouhá doba může mít významný dopad na naši psychiku, zdraví a celkovou kvalitu života. Jaké profese podporují spokojenost, díky čemuž lidé, kteří je vykonávají, žijí podle statistik déle?

Očekávaná délka života je ovlivněna mnoha faktory. Kromě genů je to strava, míra pohybu, prostředí, v němž žijeme, úroveň stresu, kvalita spánku, ale také přístup k zdravotní péči a sociální vazby.

Dalším klíčovou proměnnou je však i povolání, kterému se věnujeme po většinu života. Výzkumy naznačují, že některé profese mohou naši existenci na světě prodloužit, zatímco jiné ji naopak mohou zkrátit.

Je to dáno zejména pracovními podmínkami, stresovou zátěží a životním stylem, jež s sebou dané zaměstnání přináší.

Například u profesí, kde jsou lidé vystaveni nebezpečným látkám nebo prachu, mohou nastat respirační problémy. Povolání s vysokou odpovědností může zvýšit riziko kardiovaskulárních chorob a směnný provoz narušit cirkadiánní rytmy a způsobit problémy se spánkem.

Profese dlouhověkosti

Existují ale práce, které psychickou pohodu i zdraví naopak podporují. Lidé, již je vykonávají, tak mají vyšší šanci na dlouhý a spokojený život. Patříte mezi ně?

Vysokého věku se podle britské studie dožívají především tzv. bílé límečky, tedy administrativní pracovníci, manažeři, právníci, auditoři a další. Dělníky, stavitele a uklízečky přežívají až o osm let. Muži, pracující jako účetní, se dožívají v průměru 80 let, zatímco ženy až 85 let. Jedním z důvodů, proč tito lidé žijí déle, je fakt, že mají stabilní a poměrně vysoký plat.

Mezi další zdravotně přínosné povolání jsou ty, u nichž se během pracovní doby sedí co nejméně. Bylo prokázáno, že ženy, které na židli stráví více než šest hodin denně, mají až o 40 % vyšší riziko předčasného úmrtí než ty, jež sedí méně než tři hodiny denně. U mužů je toto riziko zvýšené o 20 %.

Negativní navíc je, že poškození, kterému tělu dlouhým sezením způsobujeme, ať jde o zhoršení držení těla, oslabení svalů, ztuhlost kloubů a zpomalený metabolismu, nelze zvrátit cvičením. Mezi profese, vyžadující více pohybu, patří například vychovatelka, zdravotní sestra, fyzioterapeut, prodavač, dělník, číšník nebo servírka.

V žebříčku blahobytu vedou lékaři. Podle amerického průzkumu je to tím, jak vnímají své pracoviště. Z rozhovorů vyplynulo, že si cení nejen smysluplnosti své práce, ale i toho, že každý den mají možnost využívat své silné stránky a dělat to, v čem excelují. Podobně své povolání vnímali také učitelé.

K dalším dlouhověkým profesím patří také farmáři a zemědělci, kteří díky pravidelné fyzické aktivitě, práci na čerstvém vzduchu a blízkému kontaktu s přírodou často vedou zdravější životní styl.

Druhá strana mince

Naopak mezi zaměstnání, negativně ovlivňující délku života, patří manuální dělnické a nízko příjmové profese. Život zkracují až o patnáct let. Podle vědců je to dáno různými důvody, k nimž patří například vysoké riziko úrazu, nadměrná fyzická zátěž, chronický stres, nedostatek pohybu a omezené prostředky pro zdravý životní styl a kvalitní zdravotní péči.

Jelikož v práci český dospělí stráví nepřetržitě v průměru 1880 hodin za rok, má tak přibližně jen 2652 hodin osobního času. Tyto poměry je proto nutné vybalancovat, aby nedošlo k přetížení a vyhoření. Klíčem je najít rovnováhu, která nám umožní být produktivní v práci, ale zároveň mít dostatek energie a času pro osobní rozvoj a relaxaci.

