Astrologie nám umí odhalit mnoho věcí. Pomáhá nám pochopit povahy lidí, dokáže nám vysvětlit komplikované vztahy a nasměrovat nás k nejlepšímu řešení obtížných životních situací. Postavení planet a hvězd má dokonce vliv na volbu našeho povolání. Vybrali jste si to pravé pro své znamení zvěrokruhu?

1. Kozoroh: (22. prosince – 20. ledna)

Moudrý Kozoroh se skvěle hodí pro práci, která vyžaduje někoho pragmatického a organizovaného. Tento jedinec umí skvěle rozdělit úkoly. Přísnost a tvrdohlavost nejsou sice žádoucí vlastnosti zaměstnanců, ale mohou být velkou výhodou pro vedoucí pozice. Nejlepší práce pro Kozorohy: manažer, účetní, bankéř, zdravotní sestra, učitel, počítačový programátor.

2. Vodnář: (21. ledna – 20. února)

Svobodomyslní Vodnáři se nejlépe uplatní v zaměstnáních, která vyžadují nekonvenční myšlení. Zvědaví zrozenci mají rádi výzvy a překonávání překážek. Tento jedinec potřebuje vyrazit do terénu a zaměstnat. Nejlepší zaměstnání pro Vodnáře: školitel, inženýr životního prostředí, mediátor, herec, vědec, datový analytik.

3. Ryby: (21. února – 20. března)

Intuitivní Ryby se díky své empatii hodí do zaměstnání, které vyžaduje trpělivost a porozumění. Jsou také citlivé, což není dobré pro obory, ve kterých se mohou setkat s větší dávkou kritiky. Vyloženě nevhodná je například pozice ve službách zákazníkům. Nejlepší zaměstnání pro Ryby: náborář, zdravotní asistentka, fyzioterapeut, sociální pracovník, prodavač.

4. Beran: (21. března – 20. dubna)

Beran je asertivní, svéhlavý a soutěživý. Ačkoli tyto vlastnosti nemusí znít lichotivě, tento jedinec se díky nim skvěle hodí pro práci v pozicích, které vyžadují vůdce, jenž neustoupí. Nekompromisní zrozenec tohoto znamení je skvělý tahoun. Nebojí se ani fyzicky náročné práce. Nejlepší zaměstnání pro Berany: zubař, chirurg, finanční analytik, manažer hotelu, stavební dělník.

5. Býk: (21. dubna – 21. května)

Lidé zrození ve znamení Býka jsou rozhodní, spolehliví a čestní. Touží po klidu a po stabilitě, což mu poskytne pravidelné zaměstnání od devíti do pěti. Tento zrozenec potřebuje prostor pro kreativitu, ale i odpočinek. Nejlepší zaměstnání pro Býky: zahradní architekt, bankéř, finanční poradce, manažer.

6. Blíženci: (22. května – 21. června)

Blíženci mají mnoho talentů a jsou velmi přizpůsobiví, ale potřebují výzvy a motivaci. Ideální je pro ně kreativní zaměstnání. Nevyhledávají vedoucí pozice, ale mohou být skvělými vůdci. Nejlepší povolání pro Blížence: učitel, tlumočník, pracovník pro styk s veřejností, projektový manažer, specialista na komunikaci.

7. Rak: (22. června – 22. července)

Raci jsou přirozenými vychovateli a řešiteli problémů. Jsou zodpovědní a ochranitelští, ale někdy mohou být vnímáni jako lidé s hlavou v oblacích. Nejlepší zaměstnání pro Raky: učitel, logoped, sociální pracovník, zdravotní sestra, pracovník v gastronomii, manažer obsahu.

8. Lev: (23. července – 22. srpna)

Ambiciózní a sebejistí Lvi mohou být trochu arogantní a ne vždy dobře fungují v týmu. Daří se jim ve vedoucích funkcích, zejména v těch, které jim přinášejí širokou chválu a uznání. Tito zrozenci potřebují svou denní dávku obdivu. Nejlepší zaměstnání pro Lvy: herec, designér, plánovač akcí, marketér, obchodní zástupce.

9. Panna: (23. srpna – 22. září)

Panny jsou pečlivé, pořádné a extrémní perfekcionisté. Jsou tedy ideálními adepty pro práci, která vyžaduje bystré oko a smysl pro detail. Dobře se jim daří v zaměstnáních, která vyžadují soustředění, pozornost a věcný přístup. Nejlepší zaměstnání pro Panny: vědec, investor, terapeut, statistik, strojník, výkonný asistent, lékař.

10. Váhy: (23. září – 23. října)

Okouzlující Váhy rády dělají lidem radost. Díky tomu se samozřejmě skvěle hodí na jakoukoli pozici zaměřenou na zákazníky. Vynikají v oborech, kde mají právo rozhodovat o tom, co je spravedlivé a mají možnost profesního růstu. Nejlepší povolání pro Váhy: manažer lidských zdrojů, právní analytik, nákupčí, plánovač akcí, majitel firmy.

11. Štír: (23. října – 22. listopadu)

Štíři jsou zvědaví, mazaní a nedají pokoj, dokud nenajdou odpověď na to, co je trápí. Aby Štíři co nejlépe využili svůj profesní život, musí hledat kariéru, která je smysluplná a pomáhá lidem postupovat, růst nebo uspět v některé oblasti jejich života. Nejlepší zaměstnání pro Štíry: psycholog, lékař, inženýr, analytik trhu, finanční poradce.

12. Střelec: (23. listopadu. – 21. prosince.)

Společenští Střelci nesnesou nudnou rutinu. Potřebují zábavnou výzvu a roli, která umožní vyniknout jejich velké osobnosti. Dobře se jim daří v kreativních a dynamických oblastech, a profesích, kde mohou veřejně vystupovat. Nejlepší zaměstnání pro Střelce: ambasador značky, manažer pro styk s veřejností, pracovník pro rozvoj, instruktor, vyšetřovatel, cestovní agent, osobní trenér.

