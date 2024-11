Externí autor 4. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Patří mezi naše nejúspěšnější moderátorky. Zatímco v profesním životě se jí velmi daří a sklízí obdiv, tak v tom soukromém to dost skřípalo. Neměla štěstí na muže, přesto jí dělají radost dvě děti. Poznáte, kdo je rozkošná dívenka na snímku?

Narodila se 16. dubna 1978 v Praze a vystudovala gymnázium v Neratovicích. Následně její kroky směřovaly na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se ovšem nedostala. Proto se rozhodla jít na Vyšší odbornou školu publicistiky, kterou už úspěšně dokončila. Dodnes se objevuje na televizních obrazovkách, ale její začátky nebyly lehké.

Neměla štěstí na muže

Jejím prvním osudovým mužem byl Alan Babický, se kterým působili jako dokonalý pár. Společně strávili devět dlouhých let a všichni si švitořili o svatbě. Místo veselky, ale přišel hořký rozchod. Pravý důvod rozpadu partnerství nechtěl ani jeden komentovat. Srdce oblíbené moderátorky bylo dlouho zlomené.

Díru v něm zahojil až hokejový bůh Jaromír Jágr, ale nakonec se ukázalo, že šlo jen o krátkodobý románek. Několikrát je dokonce nachytali paparazzi. Jágr měl ale své povinnosti v Americe a tím to celé skončilo. Dodnes o sobě hezky mluví a nechovají k sobě žádnou zášť. Jejich cesty se zkrátka rozešly jiným směrem.

Po románku s Jaromírem Jágrem zahořela láskou k podnikateli jménem Nico Papadakis. Půvabná moderátorka si byla naprosto jistá, že se jedna o pana pravého, se kterým uzavře manželství. Otěhotněla s ním, ale šťastný konec se nekonal. Movitý podnikatel krásnou moderátorku opustil ještě předtím, než se jim narodil jejich prvorozený syn.

Velkou láskou se také stal moderátor a charismatický mladík Michal Hrdlička. Hovořilo se o nich jako o jednom z nejkrásnějších párů českého šoubyznysu. Spoustu lidí jim věštilo velkou a zdárnou budoucnost. Narodila se jim společná dcera Linda, ale jejich vztah nevydržel a rozešli se. V poslední době se ale zdá, že našla muže, se kterým bude konečně dlouhodobě šťastná.

Už osm let je zamilovaná do brněnského podnikatele Michala Smečky. Po příliš nedobrých zkušenostech s muži si své soukromí chrání. I přesto, že je na svém Instagramu aktivní, tak jejího současného partnera tam nezahlédnete. „Rozhodně to není vztah na dálku, protože bydlíme společně v Praze a do Brna jezdíme s partnerem za jeho rodinou," prozradila v rozhovoru pro Blesk.cz.

Spoustu lidí, zajímá, jestli by svůj vztah nechtěli posunout. „Otázka je, kam ho posunout. Vždy se dá něco posouvat, ale já jsem spokojená, jak to je, a nechci to zakřiknout. Zatím nepočítám s žádným posunem, myslím, že nám to takhle vyhovuje," řekla tajemně.

Hvězdná stálice TV Nova

V roce 1997 začínala na TV Nova jako pomocná redaktorka ve zpravodajství. Několikrát dostala cenu Nejoblíbenější moderátorky TV Nova v anketě ANNO. Od roku 1999 uváděla Televizní noviny a od roku 2005 také magazín Víkend. V roce 2008 začala moderovat Odpolední televizní noviny a diváci si bez ní už nedokážou zprávy představit.

„Já jsem si to brala strašně k srdci. Já jsem ty zprávy strašně prožívala a byla jsem z toho tak špatná, že jsem odjížděla z práce a brečela jsem. Potom jsem si uvědomila, že se od těch zpráv musím oprostit a nemůžu být součástí každé rodiny a každý máme ten život a osud daný. Nebylo možné, abych si ty zprávy brala takhle osobně. Potom jsem se od toho oprostila a udělala jsem dobře," řekla o svých začátcích v televizi pro eXtra.cz.

Na dětství vzpomíná ráda

Moderátorka velmi ráda vzpomíná na dětství, kdy jezdila na prázdniny ke svým prarodičům. „Můj děda choval králíky, takže mám hodně hezkých zážitků. Měla jsem je moc ráda. Vždy jsem se těšila na nová mláďátka. Ráda jsem se s nimi mazlila, ale pak mi bylo hrozně líto, že je sníme. Zakazovali mi, abych jim dávala jména, ale já jsem si je stejně pojmenovávala. Dostávali taková typická česká jména jako Pepíček, Pepík, Péťa či Honzík," řekla s úsměvem.

Ona samotná má ke zvířatům přistupuje s respektem a láskou. „Třeba miluju koně, jsou to nádherná zvířata, ale mám z nich respekt. Vlastně mám obavy, že kůň pozná, že se bojím, a bude si dělat, co chce. Takže si na koně ráda sednu, ale vůbec ne s ledovým klidem," dodala. Jestli stále netušíte, o koho se jedná, tak my vám to prozradíme. Úspěšná moderátorka a matka dvou dětí se jmenuje Lucie Borhyová.

