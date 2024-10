Externí autor 28. 10. 2024 clock 5 minut gallery

Šibalský úsměv, jiskra v očích a neodolatelné kouzlo mládí. Takhle vypadal jeden z nejznámějších českých moderátorů v devadesátkách, na prahu své dospělosti. Poznáte, o koho jde?

Džíny s rozkrokem, že by se za něj nemusel stydět ani Dalibor Janda, na stole karafiáty, skládací budík z NDR a za postelí rákos. Tak vypadaly devadesátky našeho tajemného moderátora, jehož jméno máte uhodnout. Tady jsou i další indicie. Zvládnete to?

Skromné začátky

Příběh chlapce z malého města, který se vypracoval na vrchol české zábavní scény, je plný zvratů, odhodlání a hlavně tvrdé práce. Dnes ho znáte jako sebevědomého muže, který s lehkostí moderuje ty největší televizní show. Ale i on měl své začátky.

„Jako kluk jsem byl dost stydlivý. Tehdy by mě nikdy nenapadlo, že jednou budu stát před kamerou a moderovat velké show. Ale asi to ve mně někde dřímalo. Moje nejstarší vzpomínka na mikrofon je z autobusu na zájezdy. Záviděl jsem průvodci, že si může vzít mikrofon a oslovit cestující v autobuse a něco jim říct, že třeba bude 30 minut pauza, nebo že vpravo bude nějaký horský štít. Představoval jsem si, že mikrofon jednou budu držet v ruce a lidem v autobuse něco sdělovat,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas.

Dětství v Berouně

Vyrůstal v Berouně, který zůstal jeho „srdcovka“. „Mám tam kořeny, rodinu, kamarády. Vždycky se tam rád vracím. Jako kluk jsem pořád jsem někde běhal, hrál fotbal, jezdil na kole a rodiče měli co dělat, aby mě uhlídali. Vždycky jsem byl ten, kdo vyrušoval. Máma se teď často směje: Dřív jsi dostával poznámky, dnes ti za to dávají miliony,“ vzpomíná s nadsázkou.

I když dnes patří mezi nejlépe placené české moderátory, jeho cesta k úspěchu nebyla přímočará. „Začínal jsem jako diskžokej v malých klubech. Vydělával jsem si na školu a bylo to fajn, ale netušil jsem, že by se tím dalo živit,“ přiznal v jednom z rozhovorů. Později se naskytla příležitost stát se profíkem.

První krůčky v rádiu

Jeho profesionální kariéra odstartovala v rádiu. „Byl jsem tam nejdřív na brigádě, pak jsem dostal noční vysílání. To byla skvělá škola,“ vzpomíná na své začátky v regionální stanici. Od roku 1998 pak uvádí Ranní show Evropy 2 s Patrikem Hezuckým. „Naučil jsem se tam improvizovat, reagovat na posluchače, pracovat s hlasem. To všechno se mi později hodilo v televizi.“

S rostoucí popularitou přišly velké televizní projekty. „Když jsem poprvé moderoval SuperStar, byl jsem strašně nervózní,“ přiznal v rozhovoru pro Blesk. „Ale pak jsem si řekl, že to prostě musím dát, a nějak to vyšlo.“ Dnes je jedním z nejžádanějších moderátorů v Česku a je na tom doslova závislý: „Někdy mi ten návyk všechno moderovat přeskočí i do soukromí. Když se třeba bavím s přáteli. Ale tvrdím, že se léčím. Takže se teď snažím čas od času zůstat v pozadí a mlčet. Ale moc mi to nejde.“ Přesto zůstává nohama na zemi. „Sláva je pomíjivá. Snažím se soustředit na práci a na rodinu, to je to nejdůležitější,“ tvrdí.

Láska k autům

Kromě moderování má ještě jednu velkou vášeň - auta. „Fascinovala mě odmalička,“ prozradil. V garáži se mu tak v minulosti objevila řada prestižních značek, jako je Ferrari 360 Modena, Porsche Cayenne, Audi R8, Mercedes Benz S, Lamborghini Aventador a další. „Auta jsou pro mě relax i investice,“ říká. Už tušíte, o koho jde?

Charitativní činnost

I přes svůj nabitý program si náš moderátor najde čas na charitu. Pravidelně se účastní dobročinných akcí a sám některé organizuje. Už v roce 2015 vymyslel DobroDen, v rámci kterého dnes už přispívá každoročně statisíce korun (dle počtu sledujících na Instagramu) hlavně dětem.

Loni například pomohl 1 190 999 korunami pětičlenné rodině po ztrátě tatínka, jejich živitele, letos putovala částka 1 210 839 Kč na pomoc rodině, která po výbuchu plynu přišla o střechu nad hlavou. „Někdo přispívá na děti z dětských domovů, někdo na výzkum nemocí, někdo na pejsky, někdo na důchodce, ale každý s nějakou charitativní činností určitě sympatizuje. A když je DobroDen, nikdo vás nenutí poslat peníze na nějaké konkrétní místo. Volba je čistě na vás. Jen částka je daná. Za každého sledujícího jedna koruna na charitu,“ vysvětluje.

Inspirace pro ostatní

Jistě už jste poznali, kdo je tím rozesmátým teenagerem na fotografii. Je to Leoš Mareš, který letos oslaví už 48 let! Dnes nejen moderátor, porotce a zpěvák, ale i producent, který pořádá obří koncerty pro další hvězdy českého šoubyznysu. Úspěch si rozhodně zaslouží!

