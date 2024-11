Externí autor 1. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Poznali byste ji? Náctiletá dívka s charakteristickým znaménkem krásy nad horním rtem na staré fotce. Její osud se měl brzy dramaticky změnit – z nenápadné školačky se stala jedna z nejslavnějších modelek všech dob. O koho jde?

Dnes je jí 58 let a stále patří mezi ikony módního průmyslu. Její dcera navíc kráčí ve stejných stopách a dobývá světová přehlídková mola. Poznáte, o kterou slavnou krásku se jedná?

Z lavice do světa modelingu

„Byla jsem typické americké děvče z předměstí. Ve škole jsem byla premiantka, hrála jsem volejbal a o modelingu jsem vůbec nesnila,“ vzpomíná v rozhovoru pro magazín Interview. Zlom přišel v jejích šestnácti letech. Místní fotograf se ji rozhodl nafotit při letní brigádě na kukuřičném poli. „Rodiče z toho byli nejprve nervózní. Říkali – co když je to nějaký podvodník? Nakonec souhlasili pod podmínkou, že s námi půjde i moje sestra,“ popsala své začátky.

Znaménko jako symbol

Právě její charakteristické znaménko či piha nad rtem se stalo jejím poznávacím znamením. Ne vždy to ale měla jednoduché. „Ve škole mi kvůli němu říkali 'ošklivé káčátko'. Když jsem začala modelovat, všichni mi radili, ať si ho nechám odstranit. Dokonce i můj první agent. Jenže moje máma řekla - to je nesmysl, vždyť je to součást tebe,“ prozradila v rozhovoru pro magazín The Cut. Dnes si ji ani jinak nedokážeme představit.

Bouřlivý milostný život

Její cesta k lásce nebyla přímočará. První manželství s hollywoodským idolem Richardem Gererem skončilo po čtyřech letech rozvodem. „S Richardem jsme byli oba příliš mladí a zaměření na kariéru. Navíc šestnáctiletý věkový rozdíl se ukázal jako příliš velký,“ svěřila se časopisu Harper's Bazaar. Skutečné štěstí našla až po boku podnikatele Randea Gerbera, se kterým je od roku 1998. „Randy je můj nejlepší přítel. Vychováváme spolu dvě děti a po 25 letech manželství se stále milujeme stejně jako první den,“ tvrdí. Už tušíte, o koho se jedná?

Dcera jde v jejích stopách

Její dcera Kaia zdědila nejen modelkovské geny, ale i charakteristické rysy. „Když vidím Kaiu na přehlídkovém mole, je to jako bych se dívala na sebe před třiceti lety,“ přiznává. „Snažila jsem se ji od modelingu původně odradit. Říkala jsem jí - vystuduj nejdřív školu. Ale když jsem viděla, jak ji to baví a jak je v tom dobrá, musela jsem uznat, že to je její cesta.“

Tajemství věčného mládí

I v téměř šedesáti letech vypadá stále skvěle. „Nikdy jsem neměla problém přiznat svůj věk. Stárnutí je privilegium, které není dopřáno každému,“ prozradila. Jenže jak to dělá, že skoro nestárne? „Samozřejmě se o sebe starám – cvičím, zdravě jím, dopřeju si kvalitní spánek. Ale nejdůležitější je být v pohodě sama se sebou.“

Kdo je záhadná dívka?

Určitě jste to už uhádli – tou dívkou ze školní fotografie není nikdo jiný než Cindy Crawford. Je to žena, která definovala pojem supermodelka v 90. letech a dodnes zůstává ikonou módního průmyslu. „Když se dívám na své staré fotky, vidím v té malé holce z Illinois stále sebe. Jsem vděčná za všechno, co mi život dal, ale nikdy jsem nezapomněla, odkud pocházím,“ uzavírá žena, která se v 80. a 90. letech objevovala se na předních stranách módních časopisů včetně Vogue, People, Harper's Bazaar, Elle, Cosmopolitan a Allure.

Stala se součástí řady reklamních kampaní například pro značky Gianni Versace, Escada, Revlon, stejně tak natáčela televizní spoty např. pro firmu Pepsi. V roce 1987 se pak poprvé objevila na filmovém plátně v malé roli snímku Tajemství mého úspěchu. Hlavní ženskou úlohu si však zahrála až v roce 1995 ve filmu Jako štvaná zvěř vedle Aleca Baldwina.

Zdroje: www.cindy.com, www.vlasta.cz