Svět internetu ovládla další optická iluze. Slibuje, že odhalí více o tom, jakou máte osobnost. Přesněji, zda se soustředíte spíše na práci nebo jsou vaším hnacím motorem milostné vztahy. Náš test to prozradí.

Co preferujete?

Každý člověk je jiný. Každého naplňuje něco jiného. Někdo se více soustředí na práci, zatímco někdo další touží po dokonalém milostném spojení. Tušíte, jak to máte vy?

Rozlousknout vám to pomůže náš test. Na základě optického klamu jasně ukáže, po čem touží vaše srdce. Zda je to láska nebo kariéra. Zdali dáváte přednost vztahům nebo jsou profesní ambice tím, co vám stačí ke štěstí.

S touto optickou iluzí přišla Mia Yilin, specialistka na optické klamy, která si popularitu získala naprosto přesným odhalením té které osobnosti. Yilin je proslulá svou mimořádnou schopností určit povahové rysy každého z nás.

Co přesně vidíte?

Na první pohled jednoduchý obrázek v sobě skrývá nejen podmanivé umělecké dílo, ale především psychologický test, díky kterému poznáte lépe sami sebe.

Není na tom nic složitého. Stačí se soustředěně zadívat po dobu několika vteřin na náš obrázek a vybrat jednu ze dvou možností. Buď vás zaujme profil ženy s rudou rtěnkou nebo si jako první všimnete kohouta.

Virální optická iluze na sociálních sítích doslova ohromila každého, kdo ji spatřil. Důkazem byly komentáře, které nešetřily chválou. „Proč je to vždycky tak přesné?" zaznělo v jednom z nich, zatímco někdo další vzkázal Yilin: „Musíš být jasnovidec!".

Pro ty, kteří jako první spatřili kohouta, platí, že jejich prioritou je rozhodně práce. Myslí na budoucnost a kupředu je žene vidina úspěchu. Podle Mii se takoví jedinci "cítí neklidní ve svém současném stavu" a mají potřebu neustále něco zlepšovat.

Kariéra a úspěch jsou pro ně tím nejdůležitějším, co mohou "vlastnit". "Rádi se přátelí s lidmi, kteří jsou úspěšnější než oni, aby se od nich mohli učit," uvádí Yilin.

Naopak ti, jež si jako první všimli profilu ženy, jsou lidé zaměření na city a lásku. Touží po dokonalém spojení, po partnerovi, se kterým ztráví zbytek svého života. Jsou to lidé bez velikých ambic, kteří jsou skromní a mají malý okruh přátel.

Takoví lidé podle Yilin netouží po úspěchu ani pozornosti a raději se drží při zemi. „Takoví lidé neradi něco mění, v rutině nacházejí pohodlí," dodává Yilin.

Optická iluze ukazuje, jak rozmanité jsou životní priority každého z nás. To, co se jednomu může zdát nepodstatné, je pro druhého životním poselstvím.

