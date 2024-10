Externí autor 12. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Prakticky každou domácnost do nějaké míry postihlo zdražení elektřiny. Komu by se chtělo platit víc? Ledaskdo začal zjišťovat, jaká je současná situace s levnější energií, tzv. „nočním proudem“.

Praní v noci

Společnosti dodávající elektřinu musejí počítat s různými proměnlivými faktory. Jedním z nich je riziko přetížení sítě v době, kdy najednou enormně vzroste spotřeba.

Distribuční elektrická síť je nejvíc zatížená ráno, a potom odpoledne, kolem čtvrté hodiny. Naopak nejmenší zátěž je v hluboké noci, kdy jen občas někdo svítí lampičkou nebo má zapnutý počítač, ale většina lidí odpočívá.

Tyto nerovnoměrnosti se dodavatelé energie snaží vyrovnávat. V minulosti to bylo levnější elektřinou v noci, tedy „nočním proudem“. Ten motivoval lidi k tomu, aby v domácnosti například prali během noci, protože to bylo výhodnější.

Zatímco lednička musí běžet pořád, tam je těžké něco vymyslet (kromě kontroly těsnění, aby se dovnitř nedostával teplý vzduch), praní a sušení běží v cyklech a nevyžaduje žádnou lidskou asistenci. Tedy krom toho dát prádlo do pračky – a zase ho vyndat. A obzvlášť, když mají pračky časové spínače, tedy je možné je odpoledne nastavit, aby začaly prát až později večer.

Původní noční tarif fungoval od desáté hodiny večerní do šesté hodiny ranní. Ledaskdo si raději přivstal, aby si uvařil ranní čaj nebo kávu za výhodnější cenu elektřiny.

Nicméně, „noční proud“, tak, jak jsme ho znali, už neexistuje.

Možné alternativy

V současnosti existuje NT, neboli nízký tarif. Má ovšem několik háčků.

Především je určený pro domácnosti s vysokým odběrem energie. Čímž se nemíní svícení, zapnutá televize, počítač, žehlička či výše zmíněná lednička. Jedná se o domy či byty, kde obyvatelé pomocí elektřiny vytápějí, ohřívají vodu nebo nabíjejí elektromobily.

Toto je potřeba dodavateli energie doložit, včetně toho, že daná spotřeba je pro vaši domácnost nezbytná. Zahrnuje to dokládání pomocí dokumentů a návštěvu odborného technika od dodavatele.

Někdy se vyplatí zajistit si nízký tarif, pokud máte chalupu a hodí se vám nižší cena během víkendu.

Na nízký tarif ovšem neexistuje žádný automatický nárok. Většina domácností, odběrných míst, funguje v jednotarifním režimu, takže platí za elektřinu stejně, ať nechávají pračku běžet přes den nebo přes noc.

Dalším problematickým aspektem je, že doba nízkého tarifu se liší dodavatel od dodavatele (ČEZ, PRE, EON atd. je mají jinak) – a někdy i místo od místa. Častým výhodným časem je třeba doba začínající od tři čtvrtě na devět ráno, protože to obecně spotřeba klesá, jak mnoho lidí odejde do práce.

Rozpisy se také mění nejen v závislosti na oblasti a denní době, ale i na takových faktorech, jako je počasí. I s tím je potřeba počítat, co platilo jeden týden, následující může být jinak.

Abyste úspěšně zjistili, jaké jsou vaše časy pro nízký tarif, potřebujete kód na HDO přijímači (který pak zadáte na webu svého dodavatele), tedy na zařízení hromadného dálkového ovládání, pomocí kterého dodavatel přepíná tarify.

Celý systém se zánikem „nočního proudu“ stal výrazně složitějším. Další možností, jak ušetřit, jsou různá tepelná čerpadla a solární panely.

Mnoho domácností si zjistí, co je pro ně nejvýhodnější, a investuje do co největší soběstačnosti, aby zkrátka nebylo nutné odebírat tolik – a ani řešit, v kolik hodin zapnout pračku.

ZDROJE: techsvet.cz, www.cezdistribuce.cz, www.elektrina.cz