28. 1. 2024

Zní to jako z animovaného filmu pro děti, ale všichni víme, že tato záhada se objevuje skoro v každé domácnosti. Naše pračka se prostě rozhodne, že nám sežere ponožku. Většinou jen jednu. A dělá to zas a znovu. Nám z toho jde hlava kolem, nevíme, kde se stala chyba. Odborníci na to ale přišli.

Nejdřív ztrátu ponožky přisuzujeme našim dětem nebo vlastní chybě a myslíme si, že jsme třeba ani do bubnu obě ponožky nedali. Jenže omyl. Dali. Ono totiž nejde jen o ponožky, ale tu a tam i o další části našeho oblečení. Chyba není v nás. Pračka skutečně může naše věci „požírat“. A odborníci zjistili, proč tomu tak je. close info 123RF / Shutterstock zoom_in Po čase je problém doma najít ponožky v páru Případ ztracených ponožek Je to známý scénář –jste si jisti, že jste do pračky vložili obě ponožky, ale než se prádlo vypere, jedna záhadně zmizí. Tento podivný fenomén ponožek zmátl nespočet lidí, od zaneprázdněných žen v domácnosti až po svobodné mládence, kteří se dlouho v praní spoléhali na zkušenosti rodičů. Často se stává, že osamělá ponožka skončí v dočasném úkrytu, kterému se vtipně říká „ponožkový sirotčinec“, v naději na zázračné shledání se svou družkou. Bohužel se zdá, že některé ponožky beze stopy zmizí, což postupně vede k nedostatku ponožek a k tomu, že se maminka zřejmě zblázní... Jenže tahle záhada má naštěstí řešení. close Magazín Přehled největších žroutů elektřiny vyjádřený v procentech: Budete překvapeni. Většinu lze chytře omezit video Rozluštění záhady Záhada není tak tajemná, jak se zdá. Vaše pračka není monstrum, které by chytalo ponožky. Vysvětlení je zcela prozaické. Ponožky často proklouznou pod pružnou podšívkou bubnu pračky. Tento skrytý prostor je jako tajné doupě pro zatoulané ponožky. Až tedy budete příště plnit pračku, rychle se podívejte pod okraj bubnu. Možná právě zachráníte několik dávno ztracených ponožkových vězňů! Jak to víme? Podívejte se na video: Zdroj: Youtube Inovativní řešení, jak zabránit ztrátě ponožek Uchování párů ponožek během praní lze řešit několika kreativními způsoby. Nejjednodušší strategií je uniformita, tedy vlastnictví stejných ponožek. Ztráta jedné pak není velký problém, protože každá ponožka se může párovat s jinou. V jednotě je síla, jak se říká, i když tento přístup nemusí vyhovovat každému. Praktický ale je. Další účinnou taktikou je spolehlivý kolíček na prádlo. Připnutí ponožek k sobě zajistí, že zůstanou v páru po celou dobu praní. Dokud je připínáte, jsou v bezpečí. Tato metoda sice vyžaduje trochu úsilí před praním, ale je možné se dohodnout, aby každý člen rodiny ponožky sepnul k sobě, ještě než je hodí do koše na prádlo. Ptáte se, proč ponožky prostě jednoduše nezarolovat jednu do druhé. I to samozřejmě lze, ale může se stát, že na sebe nachumlané ponožky se nevyperou tak dobře. Nejlepší alternativou je pak sáček na prádlo, který pojme rozmanité styly ponožek bez každodenní povinnosti špinavé ponožky připnout dohromady. Tyto síťované sáčky, snadno dostupné ve většině obchodů, chrání ponožky před ztrátou v pračce. Použít se dají i na spodní prádlo. To se totiž také občas ztratí, stejně jako kostice z podprsenky, utržený knoflík a další menší čísti oblečení. close Magazín Největší bordeláři podle horoskopu: Na těchto lidech je nepořádná povaha vidět na první pohled. Znáte je? Už nikdy více! Takže záhada je vyřešena. Bez ohledu na zvolenou metodu díky tipům určitě snížíte počet frustrujících případů zmizelých ponožek. Rozlučte se s neustálým kupováním nových párů, jen abyste je zase ztratili v labyrintu prádla. Podělte se s námi o své zkušenosti nebo jiná jedinečná řešení, která jste objevili. Pamatujte, že každá ztracená ponožka je záhadou, která čeká na vyřešení. S těmito tipy jste dobře vybaveni, abyste se s výzvou vypořádali. A na závěr ještě jedno video: Zdroj: Youtube Zdroje: www.ctidoma.cz, www.youtube.com

