Prádelník: Nejhorší povolání ve starém Egyptě. Ubožáci, které žrali krokodýli

Prádelna v Egyptě. Ilustrační foto.

Foto: Dahlia Mustafa / Shutterstock.com

O tom, jaké povolání je horší než jiné, kdo trpí více a kdo je za to nejhůře placen – i když i dnes se neubráníme podobným debatám, ve starém Egyptě to bylo poměrně jasné. Pokud byste si mysleli, že nejhůře na tom byli třeba stavitelé pyramid anebo otroci, pak jste na omylu. Byli to prádelníci a rybáři. Tvrdí se, že jen při pomyšlení na jejich práci tito lidé plakali… Hrozilo jim totiž sežrání krokodýlem, a to navíc za minimální mzdu.