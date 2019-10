Prahlad Jani: Už 9 let nejí, nepije a nevylučuje. Vědci ho sledují, neví proč

Je lidská fotosyntéza možná a udrží v kombinaci s meditací člověka při životě? Ind Prahlad Jani se od dvanácti let údajně nedotkl jídla ani pití a energii potřebnou k životu absorbuje ze slunečních paprsků a denně medituje. Překvapivé je, že ve svých devadesáti letech je zdravější než většina lidí polovičního věku.

Říkají si breathariáni a k životu jim stačí opravdu málo. Přežívají na sluneční energii, práně a meditaci. Kupodivu se vyznavači tohoto životního stylu nesoustředí jenom v Indii, jeho taje jsou učeny různě po světě. Donucení těla, aby se udrželo při životě pouze z božské energie, ale většinou končí poruchou přijmou potravy, selháním orgánů, nebo smrtí. Jenom skutečně zasvěcení a odhodlaní lidé to dokážou. Nejznámějším z nich je Prahlad Jani, kterému se v roce 1940 měla zjevit bohyně Amba a říct mu, že ho po zbytek života bude živit ona.

A není to jen jeho neověřený příběh v pochybném náboženském magazínu, Prahlada měly monitorovat skupiny lékařů, a výsledky je zcela šokovaly.Začátek lékařského sledování se datuje k 6. květnu 2010. Od toho okamžiku byl pod nepřetržitým dozorem odborníků a kamer. Jedinou povolenou vodu měl ke kloktání a koupeli. A protože Prahlad tvrdil, že nepotřebuje vykonávat žádnou potřebu, toaletu zapečetili. Jediným požadavkem byl dostatečný sluneční svit, ze kterého mohl breatharián čerpat energii.Výzkum trval 15 dní, během kterých Prahlad nepozřel žádné jídlo, nenapil se kapky vody a neodskočil si na záchod. Lékařské testy byly vyhodnoceny jako normální, podle lékařů je jeho zdravotní stav lepší než lidí polovičního věku.Výsledkům, nepřekvapivě, uvěřil málokdo, především na západní polokouli. Indové si za svými breathariáni ale stojí a vyzývají vědce, aby tomu přišli na kloub. Mohlo by to podle nich pomoci mnoha lidem, hlavně pak v profesích s extrémními podmínkami, například u vojáků či kosmonautů.