Externí autor 2. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Doby, kdy na televizních obrazovkách běžely tyto dva populární pořady jsou dávno pryč. Stejně tak je to i s moderátorkami, které byli diváci zvyklí ve svých obývácích pravidelně vídat. Kam zmizely a jak vypadají dnes?

Občanské judo i Prásk byly oblíbenými pořady TV Nova. Ačkoliv každý z jiného soudku, v devadesátých letech se držely na předních místech sledovanosti. Občanské judo pro svou kontroverznost, co se týká problémů obyčejných lidí a Prásk zase co se týká problémů celebrit.

V Občanském judu do problematiky kauzy uváděly diváky hned několikeré moderátorky. Byly jimi Pavlína Danková, Lenka Hornová, Gabriela Bártíková a Michaela Jílková.

Michaela Jílková budí rozruch dodnes

Michaela Jílková je moderováním pořadů tohoto typu proslulá, od vystudování pražské konzervatoře pracovala jako novinářka v Československé, a následně České televizi, kde záhy začala moderovat diskuzní pořad Duel.

O dva roky později to byl pořad podobného typu s názvem Aréna, ovšem nejvíce se do povědomí diváků dostala díky pořadu Kotel, který se vysílal už ovšem na komerční televizi Nova. Na jeho vzniku se dokonce sama podílela. V současné době moderuje zpět na České televizi pořad Máte slovo.

Pavlína Danková moderovala Občanské judo více než deset let. Když se pořad v roce 2011 přestal natáčet, bez práce dlouho nebyla. Od té doby je mluvčí motolské nemocnice.

„TV nova mi dala krásných 13 let v Občanském judu, skvělou partu lidí, byly to hezké roky. i když ne vždy to byla procházka růžovou zahradou, ale byla tam super parta," zavzpomínala s nostalgií na práci v televizi Danková.

Lenka Hornová „dělala judo“ i „práskala“

Co se týká Lenky Hornové, tak tato dáma se objevila v obou pořadech. Jak v Občanském judu, tak v Prásku. Ostatně jak jsme si řekli už na začátku, v obou se řešily problémy. I když v Prásku to byly problémy celebrit.

„Nikdo neví o celebritách více než my! Vstupte s námi do života hvězd,” to bylo oficiální heslo společenského týdeníku Prásk, který uváděla nejen Lenka Hornová, ale také například Kateřina Kaira Hrachovcová nebo Gabriela Partyšová.

Pavlína Danková prostě nestárne

Redaktoři webu Blesk.cz „načapaly”dvě z výše zmíněných na pětadvacátých narozeninách estetické kliniky pod vedením primářky Marty Moidlové. Potkaly se tam Lenka Hornová a Pavlína Danková a nutno podotknout, že obě dvě dámy vypadaly naprosto famózně. Skoro by se až chtělo říci, že lépe než před dvaceti lety.

„Vždy jsem se o svůj vzhled starala a nedělá mi problém udržet si štíhlou postavu. Jak si to člověk nastaví v hlavě, tak to má. Mám ráda přirozený pohyb, celé léto pracuji na zahradě a moc mě to baví,“ prozradila novinářům Danková, která doopravdy zářila a na to, že jí je už přes šedesát, rozhodně nevypadá.

Na Lence Hornové bylo zase poznat, že zhubla a přibývající roky jí paradoxně také velmi sluší. Ostatně má na tom možná dost podíl i to, že Hornová jezdí pravidelně relaxovat na Floridu. Její dcerka by v Americe dokonce chtěla studovat.

Jak to dámám nesmírně sluší a jak se změnily od doby, kdy jsme je byli zvyklí vídat v televizi, se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: blesk.cz, cs.wikipedia.org, tn.nova.cz