Talentovaného, skvělého herce a komika proslavila zejména u nás role Rosse Gellera v Přátelích. Oblibu mezi fanoušky na celém světě si jeho všestranný představitel získal i dalšími postavami. Uznání obdržel za své divadelní výkony a režijní práci. Navzdory slávě a úspěchu je stále pokorný a skromný.

K Přátelům…

Na dlouho cestu do Hollywoodu se vydal díky zážitku z dětství. Pochází z právnické rodiny a rodiče si přáli, aby vystudoval vysokou školu. To jim splnil, ale po svém. David Lawrence Schwimmer se narodil v newyorské čtvrti Queens dne 2. listopadu 1966. Krátce po jeho narození se rodina přestěhovala do Los Angeles, kde „přičichnul“ k herectví, když si v deseti letech střihnul postavu víly kmotřičky v Popelce. O tři roky později už navštěvoval shakespearovský workshop, který vedl uznávaný anglický herec sir Ian McKellen. A to byl ten moment, který rozhodnul o Schwimmerově povolání. Herecké řemeslo ho totiž naprosto nadchlo.

Prvními vavříny se ověnčil následující tři roky v soutěži na Shakespearovském festivalu. Během středoškolských studií v Beverly Hills High School navštěvoval dramatický kroužek a vystupoval ve školních představeních. Po maturitě chtěl začít rovnou hrát, bylo tu však to zmíněné přání rodičů – vysoká škola. Zapsal se tedy na Northwestern University v Chicagu, kde nestudoval vědy, ale herectví. S titulem bakalář v oboru divadlo a mluva pak v Chicagu spoluzaložil uznávanou divadelní společnost Lookingglass. V roce 1988 se vrátil do Los Angeles, aby začal dobývat srdce diváků.

Paleontolog Ross v Přátelích (1994-2004) byl pro Schwimmera rolí průlomovou, ne však první. Měl za sebou už pět televizních seriálů a film Vražedné mlčení. Do Přátel si ho vybral Kevin S. Bright, jeden z výkonných producentů a režisérů, a postava Rosse byla napsaná přímo herci na tělo.

Ve filmovém průmyslu

Vyniká v komediích a sitkomech, stejně jako ve ztvárnění postav ve filmech s vážnými tématy, která nutí k zamyšlení. David Schwimmer se coby výrazná postava do filmového průmyslu nezapsal pouze jako herec, který má svou hvězdu na proslulém chodníku slávy, nominace a ceny. Do zákulisí filmové tvorby proniknul jako producent, režisérský talent prokázal v mnoha pořadech a televizních seriálech, včetně Přátel. Svou filmovou režijní tvorbou si získal uznání na mnoha významných filmových festivalech.

Je i oblíbeným dabérem. Jeho hlasem promlouvá třeba žirafa Melman v animovaném filmu Madagaskar, objevil se i namluvil dokumentární filmy, video hry.

Mimo kamery

David Schwimmer je také vášnivý a talentovaný fotograf, a své fotografie představil na mnoha výstavách. Podporuje organizace, které se zabývají problémy změny klimatu, účastní se kampaní a iniciativ, které bojují proti sexuálnímu obtěžování a útokům. Stojí v čele centra, které pomáhá zotavit se obětem znásilnění. Je aktivní v charitách zabývajících se domácím násilím.

Pokud jde o lásku a vztahy, nelze nezmínit Přátele. Ross je v něm zamilovaný do Rachel Green, kterou ztvárnila Jennifer Aniston. Jiskřilo to mezi nimi i mimo plac. Schwimmer se do Jen zamiloval už v první řadě, poblouzněná později byla i ona. A jak po letech přiznali, opravdu se milovali. A první polibek v seriálu? Ten nebyl hraný, ale skutečný, a dle Jen velmi příjemný. I když se o přestávkách spolu „mazlili“, lásku prožívali jen prostřednictvím seriálových postav. Jak Schwimmer řekl, oba tenkrát byli ve vztahu, a to oba respektovali.

Jennifer žila s hercem a režisérem Tatem Donovanem, později se provdala za Brada Pitta. Davidovou přítelkyní byla v té době australská zpěvačka Natalie Imbruglia. V roce 2010 se ale oženil s umělkyní a fotografkou Zoë Buckman. O rok později se jim narodila dcera Cleo. Přestože si zachovali hezký vztah a péči o dceru, ve společné domácnosti spolu nevydrželi ani sedm let a manželské prstýnky si sundali.

Je nasnadě, že při setkání všech „přátel“ v roce 2021 ve speciálu Přátelé: Zase spolu vzpomínky Davida a Jennifer ožily a probudily kdysi záměrně pohřebené city i chemii. Po natáčení si začali psát, setkávat se, údajně i v soukromí. V každém případě byli viděni na veřejnosti, jak spolu popíjejí vínko, baví se a smějí. Což se samozřejmě propíralo na sociálních sítích. Dle nich jde jen o hluboké přátelství…

Dovětek...

Abychom nekončili tím, co se kde šušká, David Schwimmer z filmové branže nezmizel. Stále je obsazovaný do seriálů a filmů. Kromě toho, že svým fanouškům prostřednictvím sociálních sítí poskytuje pohled do svého profesního života a sdílí s nimi své postoje, svým vtipem a šarmem je baví v oblíbených talkshow a pořadech. Jedním z posledních je třeba britská soutěž o hvězdného pekaře, které se účastní známé celebrity, a jejíž výtěžek je věnovaný na výzkum rakoviny.

