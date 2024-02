Snad každý touží najít si spřízněnou duši a strávit s ní zbytek svého života. Tento úkol však není jednoduchý. Proces hledání tak často doprovází zklamání a zlomená srdce. Matematička Hannah Fry ale radí, aby hlavně mladí nevěšeli hlavu. Objevila totiž „rovnici lásky“.

Říká se, že každému je předurčeno potkat svou pravou polovičku. Kdy se tak stane? Na tuto otázku většinou odpovídaly věštkyně a čarodějky.

Jejich úkol nyní přebrala Hannah Fry, vědkyně z University College London, která pomocí matematických modelů studuje vzorce lidského chování. Na základě mnoha výpočtů, statistiky a algoritmů zjistila, v jakém věku lidé nejčastěji narazí na svého vyvoleného či vyvolenou.

„Hledání ideálního partnera nebo partnerky je dokonalá rovnováha mezi trpělivostí čekat na toho správného člověka a předvídavostí,” říká odbornice. Jak ale poznat, že ten, s nímž chodíte, je právě on nebo ona s velkým O?

Matematička má jednoduché doporučení. „Neusazujte se, když jste ještě mladí. Nezískáte zkušenosti. Ani netruchlete nad vztahy, které nevydržely, ty formují naše chování a názory.”

Matematika lásky

Hannah Fry vypočítala, že pravděpodobnost nalezení skutečné lásky mezi lidmi, s nimiž jsme chodili během prvních 37 % našeho romantického života, je velmi nízká. „Pokud jste začali randit v patnácti a chtěli byste se usadit v pětatřiceti, až do vašich 24. narozenin byste měli všechny žádosti o ruku odmítnout,” doporučuje.

Matematička slibuje, že při dodržení této strategie je 37% šance, že parťáka na zbytek života opravdu neminete.

„Tuto metodu dokonce používáme podvědomě. Během střední a vysoké školy experimentujeme a bavíme se. Většina z nás ani nemá tendenci se vázat,” vysvětluje.

Svou hypotézu zároveň převedla do počítačového modelu a upravila. V případě, že by se kritéria uvolnila a vybrali jste si z 5 % všech případných partnerů, stačilo by odmítnou prvních 22 % kandidátů. Objevila by se tak 57% šance, že další nápadník by byl ten pravý.

„Pokud byste byli šťastní s někým v horních 15 procentech, strávili byste pouhých 19 procent svého života seznamováním. Je totiž 78% naděje, že najdete někoho, s kým budete opravdu spokojení až do smrti,” vysvětluje vědkyně.

Věk na vdavky

Podle matematiky se tak ideální životní partneři objevují v rozmezí 27 až 35 let. Hannah Fry ale upozorňuje, že jde pouze o rovnice a ne o reálný život.

Systém by se rozpadl ve chvíli, kdy byste narazili na osudovou lásku v první fázi randění. Pokud byste ji odmítli, mohli byste si to vyčítat až do smrti. Podobný problém by nastal v případě, že byste chodili jen se samými příšernými lidmi.

Zdroj: Youtube

„Jakmile byste se setkali s někým jen o trochu lepším a vzali si ho, jak rovnice doporučuje, také byste nemuseli mít vyhráno,” směje se sympatická zrzka.

Zdroje: www.brightside.me, www.classlifestyle.com, www.ideas.ted.com