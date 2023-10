Ve stínu Stonehenge dostalo svou tvář staré tajemství, které vyvolává fascinaci i kontroverze. Pozoruhodná rekonstrukce obličeje neolitického muže, jehož stáří se odhaduje na 5 500 let, rozvířila archeologický svět. Když ji vědec zrekonstruoval, dostal záchvat smíchu. Poznáte, komu se podobá?

Záhadnou postavu, která byla objevena poblíž ikonického monumentu Stonehenge, oživily, byť jen virtuálně, šikovné ruce švédského forenzního antropologa Oscara Nilssona.

Pohřební mohyla je starší než Stonehenge

Dotyčný muž, jehož stáří se odhaduje na 25 až 40 let, byl objeven nedaleko Stonehenge, v dlouhém kurhanu, pohřební mohyle, která kamennému kruhu předcházela přibližně o 500 let. Nilsson pomocí pokročilých forenzních technik a uměleckého talentu pečlivě zrekonstruoval mužovu tvář a nabídl fascinující pohled do dávné minulosti:

Zdroj: Youtube

Nilssonova práce přesáhla pouhé rysy obličeje. Analýzou mužových kostí a zubů odhalil robustního jedince s výraznou bradou a dobře definovanou čelistí. Rekonstrukce poskytla nejen detailní vizuální zobrazení, ale také vhled do životního stylu muže a jeho možných souvislostí se Stonehenge.

Kontroverze mezi sledujícími

Výsledný obraz muže se světle hnědými vlasy, krátkým plnovousem, tmavě hnědýma očima a bledou pletí se setkal s obdivem i kritikou. Rekonstrukce, kterou na Twitteru sdílela archeoložka Alison Fisková, vyvolala online debatu. Mnozí zobrazení zpochybňovali a považovali barvu mužovy pleti za "překvapivě bílou". Někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně přesnosti a odvolávali se na genetické důkazy a historický kontext.

Komu je neolitický muž podobný?

Polemika však nabrala nečekaný směr, když sám Nilsson dostal po dokončení své práce záchvat smíchu. Uhodli byste proč? Našel totiž v mužově tváři neskutečnou podobu s jednou hollywoodskou hvězdou…

Zjistil totiž, že jím vytvořená starověká tvář a známý americký herec Jim Carrey jsou si podobní jako vejce vejci. Tato vtipná náhoda dodala vážnému vědeckému úsilí nádech humoru.

A teď zpět ke Stonehenge…

Mužova strava, odvozená z izotopové analýzy jeho zubů, naznačovala stravu bohatou na maso, což naznačovalo významné společenské postavení. Kromě toho byl jeho původ vysledován až do Walesu s možnými souvislostmi s přepravou nejstarších kamenů Stonehenge, tzv. bluestones. Tento objev naznačil složitou síť lidských pohybů a interakcí v dávných dobách.

Vzhledem k tomu, že v archeologických kruzích debata ještě doznívá, náhodná podobnost s Jimem Carreym vnáší do této starobylé záhady smysl pro humor. Muž ze Stonehenge se nyní stal předmětem živé diskuse a překlenuje tak propast mezi vzdálenou minulostí a dnešním světem. Dokazuje, že i historie nám může přinášet mnohá překvapení.

Zdroje: www.express.co.uk, www.mirror.co.uk, bigthink.com