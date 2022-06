Jak vypadalo právo první noci: V různých dobách různě. Mnohé zvyky byly absurdní

Existovalo právo první noci?

Foto: Tereshchenko Dmitry / Shutterostock.com

Slyšeli jste někdy výraz Jus primae noctis nebo droit du seigneur? Možná ne, ale jistě znáte "právo první noci", tedy údajný středověký zvyk. Ten umožňoval pánům mít první noc po svatbě pohlavní styk s nevěstami svých poddaných mužů. Ale dělo se to? Spali skutečně středověcí páni s nevěstami svých nevolníků jako první? Proč by to dělali. I když výjimky jistě existovaly. Antropologové a historici mají zcela odlišný názor.