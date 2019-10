Prázdniny pro psa: Kratina se málem dostal do velkého průšvihu kvůli roli

Oddechový rodinný snímek režisérky Jaroslavy Vošmikové Prázdniny pro psa je dodnes příjemnou podívanou, přestože příští rok uplyne už 40 let od jeho natočení. Herec Vladimír Kratina (67) dodnes vzpomíná na zážitky, které onoho léta s kolegy prožil.

Kratina ve snímku ztvárnil drsného řidiče náklaďáku, jemuž se přezdívalo Drtikol. Ve skutečnosti ale v té době ještě ani neměl řidičský průkaz. Přesto usedl za volant a scénu, kde sjíždí s Tatrou z kopce, se rozhodl zahrát bez dubléra. Rozjel se proti louce, kde stál celý štáb s kamerami, a chtěl z jedničky přeřadit na dvojku. To se mu ale nezdařilo. "Jedničku jsem vyřadil a dvojka mi tam nešla dát. Řítil jsem se z kopce k lidem a ubrzdil jsem to na poslední chvíli," vyprávěl Kratina v jednom rozhovoru.

Když herec konečně zastavil, na louce nebyla ani noha; všichni před rozjetým náklaďákem utekli, protože nevěřili, že to jejich kolega ubrzdí. Nejvíce nahnáno měl prý produkční Václav Rouha, protože věděl, že Kratina řídí bez řidičáku. Kdyby se to bylo provalilo, byl by z toho velký malér pro celý štáb.

Nebylo by to ostatně poprvé, co se Kratina dostal do průšvihu. Ve svých 19 letech v opilosti našel na ulici rudou vlajku a z legrace s ní mával nad hlavou. Policie ho při tom načapala a odvezla do vazby v Ruzyni, kde si poseděl měsíc a půl. Za výtržnictví a hanobení symbolu komunismu mu hrozilo 18 měsíců za mřížemi, od tohoto osudu ho však osvobodil prezident Ludvík Svoboda tím, že mu udělil milost. Kratina díky tomu nepřerušil studia na DAMU a mohl rozvíjet svou kariéru.

Jeho nejznámější filmovou postavou se nakonec stal právě Drtikol z Prázdnin pro psa. Při natáčení prožil mnoho zábavných momentů, radost nicméně celému týmu zkazila náhlá tragická smrt Jiřího Hrzána, který ve snímku ztvárnil otce malého Petra (Tomáš Holý). Hrzán se zabil pádem z výšky, když šplhal po fasádě domu do 5. patra za svou milenkou. Film byl v té době už dotočen, ale zbývalo dokončit postsynchrony. Hrzánovu postavu proto z valné části nadaboval Vladimír Hrabánek.

Prázdniny pro psa byly posledním filmem také pro Tomáše Holého, který se v té době rozhodl pověsit hereckou dráhu na hřebík. O deset let později potkala nečekaně smrt i jeho.