Tajemství pražského orloje: v soše apoštola objevili restaurátoři tajný dopis

Snad nejznámější pražská památka, Staroměstský orloj, okouzluje a udivuje každý den stovky turistů i místních. Nejen že je to unikátní historická památka, ale také skrývá mnoho tajemství. Jedno takové bylo odhaleno v roce 2018, kdy probíhala oprava Staroměstské radnice. Co všechno našli restaurátoři v útrobách této pražské ikonické stavby?

Ukryté sochy i dopis objevili restaurátoři díky rekonstrukci hodin, která trvala od ledna roku 2018. Při prohledávání prostoru narazili na zazděná kamenná zvířata, která se nacházela v rozích pod kalendáriem. Našel se například pes či dravec a nad ním stojící sova. Tyto plastiky mohou dle pražského radního Jana Wolfa pocházet až z počátku 15. století. Vydal orloj restaurátorům nějaké další tajemství?

Historikové a nadšenci pro historické nálezy se mohli radovat. Jelikož byla jedna plastika trochu těžší než ostatní, podívali se na ni odborníci prostřednictvím rentgenu. Snímky ukázaly, že socha sv. Tomáše skrývá tajnou věc, o které se dosud nevědělo. Uvnitř se našlo kovové pouzdro, které obsahovalo starý, osmnáctistránkový dopis. Ten napsal sochař Vojtěch Sucharda (1884-1968), který je zároveň autorem dvanácti plastik apoštolů. Tento muž pracoval také na dostavbě katedrály sv. Víta, pro kterou vytvořil na 250 hlavic sloupů a několik plastik.

V dopise uvádí, jak je nespokojený s neupravením orloje dle svého plánu. Chtěl jej předělat, památkáři mu to ale nedovolili. Hlavní věcí, která se mu nelíbila, bylo umístění soch, které přímo nesouvisí s Prahou a město je dostalo od náhodných lidí. Mimo stěžování si na nemožnost uskutečnění jeho vize, vyzdvihl Sucharda historickou hodnotu hodin na orloji. Také popsal, jak obdivuje jeho krásu. Tento dopis nalezený v plastice je sedmdesát let starý. Do orloje měl být vložen dopis nový, který bude vzkazem pro další generaci restaurátorů a historiků. Můžeme se jen domnívat, co do něj nynější odborníci vepsali a co tak překvapí naše následníky o sedmdesát let později.

Poslední měsíce pátrali historikové po tajné místnosti, ke které vedly mnohé indicie. Podle všeho měla být ve věži radnice u orloje. Svědčilo o ní například podezřele odlišné zdivo či odpovídající umístnění místností ve věži. Bohužel žádná tajná místnost nalezena nebyla. Alespoň prozatím.

Ve Staroměstské radnici byly už v minulosti učiněny zajímavé nálezy. Roku 2017 byly objeveny schránky z let 1949 a 1984. V těch se nacházely dopisy příštím generacím, či poznámky stěžující si na tehdejší komunistický režim. Kolik tak může být dalších dopisů, které nebyly ještě nalezeny?

Jan Wolf výstižně vyjádřil všechny naděje a myšlenky nadšenců do historie prohlášením: „Když už si myslíme, že o památce, jakou je Staroměstská radnice, víme vše, překvapí nás nějaký nový nález. Je vzrušující, že je stále co objevovat a rozšiřovat naše historické znalosti. Kdo ví, co vše ještě objevíme.“ V každé historické památce tak mohou být ukryté cennosti, či tajné místnosti a prostory, o kterých doposud nevíme a možná že nikdy ani vědět nebudeme.