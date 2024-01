close info YouTube

Přestože si zahrál jen v několika málo filmech, tvář herce Karla Nováka zná dobře každý. Právě on totiž ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! ztvárnil žárlivého výčepního, kterého postava Františka Koudelky nazvala „prďolou, který tady čepuje to pivo”. Život Nováka měl ale ke komedii velmi daleko.

Sympatický herec Karel Novák se narodil 9. října 1930 v České Skalici. Už coby malý kluk tíhnul k umění a toužil stát se hercem. Na to si ale musel počkat. V Jablonci nad Nisou vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v oboru výrobník bižuterie. Tomuto povolání se ale nikdy nevěnoval. Jakmile dokončil studium, zamířil do Liberce do Krajského loutkového studia, v němž působil jako loutkoherec. Tato práce jej nesmírně bavila, byť o ni možná zprvu ani moc nestál. Zdroj: Youtube Šel za láskou V Krajském loutkovém divadle totiž působila jeho o dva roky starší spolužačka ze střední školy Jitka Nováková, do které se Karel nesmírně zamiloval a tvořili pár. Tu si nakonec herec i vzal za manželku. Po čase Karel Novák přešel z loutkového divadla do Naivního divadla Liberec, které se později přeměnilo na Studio Ypsilon. Na tom se ostatně sám Novák, jeho manželka a další umělci podíleli. V roce 1978 se Studio Ypsilon přestěhovalo do Prahy. close Magazín Pamatujete na Lisu z Hříšného tance, „hezčí“ sestru Baby? Podívejte, jak se moc se za 36 let změnila video Boj s alkoholem Kromě divadla se začal Novák objevovat konečně i před kamerou, po čemž dlouho toužil. Na první pohled by se mohlo zdát, že si začal plnit své velké sny, jenže byl uvnitř poněkud smutný. close info YouTube zoom_in Nejznámější role Karla Nováka byla úloha výčepního ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! Jen těžko lze říct, co za jeho špatnými psychickými stavy stálo. Podle některých mohly být deprese odrazem toho, že se jeho milované Studio Ypsilon přestěhovalo do Prahy, kde se herec necítil dobře. Možná na tom měla ale podíl i jeho ne příliš úspěšná filmová kariéra. Přestože se totiž herec objevil v několika filmech, žádná z jeho rolí nebyla velká. Svou jedinou hlavní roli ztvárnil ve filmu Ovoce stromů rajských jíme. Jenže právě tento film ale spousta diváků vůbec nezná. Jak se na sebe nabalovaly špatné psychické stavy, Karel Novák začal hledat útěchu na dně láhve. To se odrazilo nejen na jeho práci, ale také na jeho osobním životě. Přišel o několik kamarádů a také o manželku Jitku. close Magazín Zlomené srdce princova přítele z pohádky Tři oříšky pro Popelku: Neuvěříte, do koho se Jandák zamiloval video Druhá láska Poté, co od něj manželka odešla, se Karel Novák podruhé zamiloval a podruhé se oženil. Jeho nová láska ale bohužel také bojovala se závislostí na alkoholu. Možná i právě tento pohled z druhé strany v něm vzbudil touhu s alkoholem seknout. A chtěl, aby s alkoholem přestala i jeho milá. To ale nešlo a partneři se stále točili v bludném alkoholovém kruhu. Nakonec v sobě ale herec přece jen našel sílu a rozhodl se podstoupit léčení v Bohnicích. Vzal si život V Bohnicích si herec evidentně mnohé uvědomil. Jeho léčba byla úspěšná a Novák se těšil z toho, že se mu podařilo boj s alkoholem vyhrát. Jednoho dne mu lékaři dovolili odjet zpět do Liberce, kde chtěl oslavit své 50. narozeniny. S radostí se tedy vydal do svého milovaného města. Chtěl svou manželku překvapit a velmi se na ni těšil. Když za ní ale dorazil, přistihl ji v náručí jiného muže. To byla pro Nováka poslední kapka. Nakonec se v naprostém zoufalství rozhodl ukončit svůj život. Tři dny před svými 50. narozeninami se oběsil. Zdroje: blesk.cz, csfd.cz, ahaonline.cz

