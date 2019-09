Předčasná smrt hvězdy Discopříběhu Romana Pikla: Příčinu rodina přísně utajila

Ačkoli Discopříběh zrovna nepatří ke klenotům české kinematografie, rádi se na něj jednou začas z nostalgie podíváme, abychom si připomněli atmosféru 80. let. Vedle nositele slavného příjmení Rudolfa Hrušínského nejml. se ve filmu objevil v roli jeho nejlepšího kamaráda také neznámý neherec Roman Pikl. Jeho další osud však nebyl zrovna šťastný.

Na konkurz k filmu se dostavily zástupy mladých lidí, kteří snili o jedinečné herecké příležitosti. Roman Pikl o žádnou roli nestál. Byl zapálený do hudby a režisérovi Jaroslavu Soukupovi přišel nabídnout vlastní skladby a texty. Když se dozvěděl, že se o hudební stránku už postaral Michal David, zklamaně prohlásil, že v tom případě na konkurzu nemá co dělat. Režisér, jemuž se jeho reakce líbila, mu vzápětí k jeho překvapení nabídl roli.

Roman si před kamerou vedl velice dobře a objevil se ještě v Discopříběhu 2, dále však v herecké kariéře nepokračoval. Když dostal nabídku na roli ve filmu Proč?, byl ve 4. ročníku gymnázia a čekala ho maturita. Profesoři mu dali jasně najevo, že by se měl raději soustředit na studium, a tak příležitosti nevyužil.

Nijak mu to však nevadilo, protože jeho hlavním cílem byla hudba. "Hrál jsem pak ve skupinách Medium či Extra Band, ale hlavně skládal. S tím jsem začal už ve dvanácti a zůstalo mi to do dnešní doby," svěřil se Roman v jednom pozdějším rozhovoru.

S čím se však nikomu nesvěřoval, byly jeho zdravotní problémy. Jak prozradili jeho kamarádi, Roman často pobýval v nemocnici. Od mládí měl prý nemocné plíce a později se u něho rozvinulo silné astma. Někdejší hrdina Discopříběhu přesto hodně kouřil a holdoval také alkoholu. Jeho závislost prý souvisela s rozvodem, se kterým se nikdy nesmířil. S manželkou Ilonou měl dceru Báru a obě mu velmi chyběly.

V březnu roku 2016, měsíc před svými 46. narozeninami, Roman Pikl náhle zemřel. Příčina smrti nebyla s ohledem na soukromí rodiny zveřejněna, spekuluje se ale, že souvisela s plicním onemocněním - dva týdny před smrtí byl Roman totiž hospitalizován na jednotce intenzivní péče kvůli potížím s dýcháním, po pár dnech ale podepsal reverz a spěchal domů.

Jeho předčasný konec zarmoutil jak jeho přátele, tak bývalé kolegy z Discopříběhu. Režisér Soukup na něho vzpomněl se slovy: "Byl to normální veselý kluk, neherec. A stejně jako ostatní neherci měl přirozené kouzlo. Jeho předčasný skon mě opravdu mrzí…"