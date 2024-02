close info Profimedia

Může to být podivné, ale podle některých kultur a věrouk je skrytý význam v tom, co nosíme po kapsách. Nejde jen o praktičnost nebo styl, ale také o energetické pouto s okolním světem. Šamani a prastaré tradice varují před některými věcmi, které byste neměli nikdy nosit po kapsách. Které to jsou?

Klíče od jiných domovů Možná vám to přijde normální, když si vezmete klíče od domovů svých přátel nebo rodiny. Avšak podle některých šamanů přinášejí cizí klíče do vaší kapsy energii a osud lidí, kteří tyto klíče vlastní. Může to být dobrá věc, pokud mají vaši přátelé štěstí, ale může to také přilákat jejich problémy a starosti. Pokud nechcete, aby se vaše kapsy staly hřbitovem cizích energetických zátěží, raději je nechte doma. Rozbitý šperk nebo hodinky Máte-li doma rozbitý šperk nebo hodinky, které jste si mysleli, že byste mohli jednou opravit, je lepší je nechat doma. Tyto předměty přinášejí energetickou nerovnováhu. Podle šamanské víry mohou rozbitý šperk nebo hodinky symbolizovat neúplnost a disharmonii. Když je nosíte s sebou, může to přitahovat negativní energii a neštěstí. close info Profimedia zoom_in Cizí klíče si do kapes nedávejte. Zapomenuté věci od ex-partnera Zapomenuté věci od bývalého partnera mohou být nejen fyzickou připomínkou minulosti, ale také energetickým břemenem. I když jste si mysleli, že jste s tím už dávno skoncovali, energie minulého vztahu zůstane připojena k těmto zapomenutým předmětům. Nosíte-li je po kapsách, může to do vašeho života podle šamanů přilákat negativní energii a překážky. Poškozené bankovky nebo mince Poškozené bankovky a mince mohou mít podle šamanů a duchovních mistrů negativní vliv na vaše finance a štěstí. Tyto poškozené peníze symbolizují nedostatek integrity a finanční nestabilitu, a jejich negativní energetické vibrace přitahují finanční potíže a nepříjemné události. Vyhněte se nošení poškozených peněz a udržujte své finanční zdroje v dobrém stavu. Zapomenuté talismany nebo amulety Talismany a amulety jsou často používány jako ochranné předměty, ale když jsou zapomenuty nebo ztraceny, mohou se stát energetickými pastmi. Pokud jste někdy dostali talisman nebo amulet od někoho a nosíte ho místo na krku nebo na ruce, pouze po kapsách, může to přilákat negativní energii a neštěstí. Zdroje: jagran.com

