V roce 2022 se změní rychlost světla i postavení planet, předpověděli věštci

Rok 2022 bude rokem, kdy se změní rychlost světla.

S koncem roku se každý z nás upíná s důvěrou a očekáváním k roku příštímu. Jaký bude rok se třemi dvojkami? Podle předpovědí světových věštců by to měl být rok, v němž by se mohla změnit rychlost světla. Bude čas ubíhat rychleji? A co nás čeká?

Podle předpovědí by se v přicházejícím roce měly totiž aktivovat Uzly osudu, které se přesouvají do Býka a Štíra. A právě to by mohlo stát za celkovým zrychlením životního tempa. To by nás zároveň mělo motivovat k tomu, abychom si plnili svá přání a sny a čelili novým výzvám. Těžištěm roku 2022 budou mezilidské vztahy, jelikož Venuše s Marsem, vesmírní milenci, nás budou vyzývat k hlubšímu propojení. Měli bychom se i pokusit vybočit ze zavedených kruhů, v nichž se motáme.

Celý rok bude ve znamení Jupitera, jenž bývá označován za mistra manifestace. Ten bude stát v Rybách a v konjunkci s Neptunem 12. dubna, což se odrazí v naší tvořivosti, hojnosti a soucitu. Zároveň si ale musíme uvědomit, že bude potřeba stát pevnýma nohama na zemi.

Beran

Berani budou mít bohatý vnitřní život a začnou nový cyklus růstu, takže se budou snažit odhalit různá hlubší životní tajemství. Posílí se tak jejich smysl pro duchovno a zvědavost. Berani by se mohli vydat za dobrodružstvím dobrovolnické práce, protože si začnou uvědomovat, že čím více dají, tím více dostanou zpět.

Býk

Býky čeká velmi vzrušující rok, v němž se setkají se svým vlastním osudem. Díky zatmění v dubnu a listopadu najdou Býci hlubší smysl života. Budou toužit po tom cítit se dobře, a to se jim bude právě díky Jupiteru dařit. Budou se více spojovat a komunikovat s lidmi, a to jim přinese obrovskou sílu a spokojenost.

Blíženci

Blíženci díky Černé Luně Lilith zakusí svůj vnitřní oheň. Pokud navíc požádají o pomoc vědmy, astrology nebo karty, oheň jim půjde naproti. I planeta Merkur požádá Blížence, aby se hlouběji ponořili sami do sebe. V tomto roce by se měli Blíženci naučit odpočívat a odjeli někam na uklidňující dovolenou.

Jaký bude rok 2022?Zdroj: Zhuravlev Andrey / Shutterstock

Rak

Raky čeká skvělý rok, hvězdy dokonce mluví o roku snovém. Zejména kolem 12. dubna budou Raci cítit potřebu naučit se něco nového a vesmír je bude vyzývat, aby přijali změnu. Nejpravděpodobněji se bude jednat o nějakou kreativní aktivitu.

Lev

Pro Lvy bude rok 2022 rokem transformace. Budou se muset zbavit starého já a dát prostor novému. Čekají je změny v kariéře, po pracovní stránce bude tento rok velmi náročný. Únikem bude obrat do spirituality, kde lvi najdou pocit radosti. Vesmír jim bude otevřen hlavně díky působení jejich planetárního vládce, Slunce.

Panna

Panny čekají velké změny, budou se vzdělávat a rozšiřovat si obzory. Uzly osudu stimulují jejich devátý dům filozofie, takže Panny budou toužit po vědění, nových zkušenostech a kultuře. Začnou studovat, cestovat a poznají zajímavé lidi. Obzvláště tehdy, zariskují-li, tento rok bude výjimečný.

Váhy

Váhy budou stále pokračovat v období překvapení. Budou zahlceny nepředvídatelnými událostmi a pravděpodobně je čeká nové partnerství, jak ve vztahu, tak i v obchodním životě. Váhy se naučí poznat svou vlastní sílu a uvědomí si, jak moc vše záleží na nich samých.

Štír

Štíry čeká radostný rok a rok transformace. Navíc budou ovlivněni novými vztahy, které jim ukáží tu správnou cestu. Najdou si nová partnerství, zažijí spoustu zábavy, budou kreativní a inspirativní pro druhé.

Rok 2022 budou ovládat Uzly osuduZdroj: sarayut_dotyk-640/ Shutterstock

Střelec

Střelce čeká jeden z nejlepších roků jejich života. Díky postavení Jupitera ve znamení Ryb se jim dostane veškeré vesmírné pomoci, takže se jim povede splnit si životní sen a všechno, na co sáhnou, se jim bude dařit. Je potřeba jediné: mít jasný cíl, a to hlavně v polovině dubna, kdy by mohli zazmatkovat. Čeká je velký růst, inspirace a romantika. Jen je potřeba jít jim naproti.

Kozoroh

Kozorohy čeká cestování časem a karmický vliv, díky němuž narazí na lidi, místa a příležitosti, které jim pomohou dosáhnout kýženého cíle. Nejdůležitější pro ně bude synchronicita, díky níž se budou moci věnovat jak sami sobě, tak druhým.

Vodnář

Vodnářům pomohou karmické a nečekané síly, díky nimž se jim podaří splnit si sny. Rok 2022 bude pro Vodnáře výjimečný. Neměli by se bát vsadit na vlastní intuici, a to hlavně v únoru, dubnu, srpnu a listopadu.

Ryby

Rybám se dostane veškerého vesmírného požehnání a budou zažívat růst v mnoha podobách. Obrovský smysl pro ně bude mít duchovno. Ryby pravděpodobně zahájí nový cyklus na cestě své duše. Čeká je dobrý rok, kdy budou toužit zakusit skutečný život.

