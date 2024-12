Probudit se na Štědrý den do zasněžené krajiny má zvláštní kouzlo. Naposledy jsme ale bílé Vánoce zažili v roce 2010. Od té doby byly na blátě a podle meteorologů se ani letos s největší pravděpodobností sněhové nadílky v nížinách nedočkáme. Jiné to ale bude na horách.

I přestože jsme se letošní zimu prvních vloček již dočkali a i v nižších nadmořských výškách vyrostli sněhuláci, po pár dnes přišla obleva a zklamání. Není divu, že s příchodem adventu nedočkavě vyhlížíme, kdy opět začne sněžit.

Pro milovníky ladovské zimy mají meteorologové dobrou zprávu. Nejnovější data ukazují, že zvýšené množství srážek by mohlo přijít díky tlakové níži, která dorazí do střední Evropy již koncem prvního prosincového týdne.

Zároveň bude hranice sněžení klesat. Sněhové vločky se objeví již v 500 m n. m. Bílou pokrývkou tak může být zahaleno až 33 % České republiky.

Předpověď na prosinec

Týden od 9. do 15. prosince bude navíc v tomto měsíci nejchladnější. Minimální noční teploty se podle ČHMÚ budou pohybovat kolem -3 °C. Přes den dosáhnou v průměru minimálně +1 °C.

Podle předpovědi se ale teploty směrem k vánočním svátkům budou zvyšovat. Může za to teplé jihozápadní nebo západní oceánské proudění, jež se do Evropy dostává zpravidla od 23. prosince.

Zajímavostí je, že nejde o novodobý jev, který bychom mohli připisovat klimatickým změnám. Už v 17. století naši předci znali pranostiku „Na Adama a Evu čekejte oblevu.” Pravděpodobnost bílých Vánoc je tak dle numerickým modelů zatím pouze 20%.

Od severu k jihu

Záleží však také na oblasti. „Ve východním Polabí, na jižní Moravě, jihozápadu Plzeňska, v okolí Prahy nebo Českých Budějovic se vyhlídky na sníh snižují,” říká v rozhovoru pro TN.cz meteorolog Jan Doležal. „Od středních poloh se ale čísla zvyšují,” dodává.

Od 400 do 600 m n. m. je tak předpověď sněhové pokrývky až 40 %. Zhruba do 800 m n. m. je pravděpodobnost Vánoc na sněhu asi 60 %. Na horách pak přesahuje 80 %. I letos tak platí, že ten, kdo si bude chtít užít svátky a Silvestr na lyžích nebo na sáňkách, musí vyrazit do nadmořské výšky kolem 1000 m n.m.

V těchto polohách se navíc již zasněžuje. Vleky se během prvního adventního víkendu rozjely například ve skiresortu Černá hora – Pec, na sjezdovce Anděl na Černé hoře v Jánských Lázních a v areálu Šerlišský Mlýn nedaleko Deštného v Orlických horách. Přidaly se tak k Brannému v Jeseníkách a středisku Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku.

