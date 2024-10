Zatímco na začátku září odborníci předpokládali, že letošní zima bude mírná a sněhu si moc neužijeme, aktuální výhledy vypadají nadějněji. Do Evropy s největší pravděpodobností zamíří ledový vzduch. Na co se můžeme těšit?

Loňská zima v Česku byla druhou nejteplejší od začátku měření, a i když byla srážkově nadprůměrná, lyžaři se velkého množství sněhu nedočkali. Rekordy padaly i během jara a léta, kdy panovala horka a sucha.

Meteorologové proto předpokládali, že tento trend bude pokračovat. Naznačovalo to navíc stratosférické oteplování nad jižním pólem, které je jedno ze čtyř klíčových hráčů, ovlivňující počasí na starém kontinentu.

To si totiž můžeme představit jako horečku, projevující se náhlým a intenzivním nárůstem teploty ve stratosféře.

Tento proces má přímý dopad na vortex neboli polární vítr, což je větrná cirkulace udržující chladný vzduch nad severním pólem. Když se ale oteplí, může zeslábnout nebo se zcela rozpadnout, což umožňuje ledovému vzduchu sestoupit do Evropy.

Působí také na klimatický jev La Niňa, jenž je spojen s ochlazováním mořské hladiny v Tichém oceánu, díky čemuž způsobuje sezónní výkyvy počasí.

Sníh na Sibiři

Aktuálně však do celého kolotoče vstoupila také sněhová pokrývka na Sibiři. Rozsáhlá bílá plocha zvyšuje odrazivost slunečního záření, což vede k ochlazování povrchu. Zároveň zesiluje tlakové systémy a přispívá k potlačení polárního větru.

To vše způsobuje vyšší pravděpodobnost průniku mrazivého vzduchu během zimy do nižší zeměpisných šířek, a tedy i k nám do Evropy.

Zdroj: Youtube

Jak ukazují numerické modely, nyní v říjnu je sněhu na Sibiři nadprůměrné množství. Dokonce nejvíce za posledních deset let. Podle předpovedí ho bude ještě přibývat.

Tyto podmínky tak aktuálně naznačují, že letošní zima by mohla být chladnější a s větším množstvím sněhu, než jsme byli v posledních letech zvyklí.

Předpověď na zimu

Podle předpovědi, v první polovině prosince můžeme očekávat zamračenou oblohu a teploty kolem -3 až 0 °C. Místy se tak objeví silnější sněžení nebo déšť se sněhem. Druhá půlka měsíce nabídne mírné oteplení. Teploty se budou držet kolem 2 až 5 °C.

Na přelomu roku, a tedy v období svátků, by se mělo opět ochladit. Vyhlídky na bílé Vánoce a zasněžený Silvestr na horách tak zůstávají velmi slibné.

V lednu se očekává, že teploty ve střední Evropě budou mírně nadprůměrné. Mrazivých dnů se sice dočkáme, neměly by ale trvat dlouho, stejně tak sněžení.

Meteorologové však upozorňují, že dlouhodobé předpovědi je těžké určit. Záleží totiž na vývoji změněných klimatických jevů a procesů.

Zdroje: www.pocestach.cz, www.tn.nova.cz, www.pocasimeteoaktuality.cz, www.severe-weather.eu, www.denik.cz