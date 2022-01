Šokující předpověď Saxo Bank na rok 2022:10 rizik, která by mohla být likvidační

Šokující předpověď Saxo Bank na rok 2022

Online dánská investiční banka zveřejnila své predikce na rok 2022. Ty se zaměřují na deset nepravděpodobných, ale také nedoceňovaných událostí. Pokud by k nim doopravdy došlo, dokázaly by rozvířit nejen finanční trhy, ale také mezilidské vztahy.

Soukromá Saxo Bank již od roku 1992 vystupuje jako on-line broker. Její Šokující předpovědi, které vydává každý rok, tak slouží především jako varování investorům. „Jde o cvičení, v němž se zaměřujeme na věci, jež nejsou příliš pravděpodobné, ale také nejsou nemožné," vysvětluje banka.

Hlavním tématem predikcí je Revoluce. „Při pohledu do budoucnosti nezaznívá otázka, zda revoluce přijde, ale spíš, kdy a jak k ní dojde," říká investiční analytik společnosti Steen Jakobsen. Podle něj po celém světě zuří kulturní válka a bitvy se neodehrávají pouze mezi bohatými a chudými, ale také mezi mladými a starými, více a méně vzdělanými, mezi nabídkou a poptávkou, vládními intervencemi, zpětným odkupem akcií a investicemi do výzkumu a vývoje, mezi inflací a deflací, mezi ženami a muži, chováním na sociálních sítích a skutečností, rentiéry a pracujícími nebo mezi fosilními palivy a zelenou energií. Právě na tyto aspekty se Šokující předpovědi zaměřily.

Část varování je připraveno pro americkou ekonomiku, kterou Saxo Bank nazývá „Nový projekt Manhattan." Ten však zahrnuje i celosvětové aktivity od odsolování vody, po dokončení kvantového superpočítače.

Jde o cvičení, v němž se zaměřujeme na věci, které nejsou příliš pravděpodobné, ale také nejsou nemožné.

1. Přechod na zelenou energii se odkládá

Nepravděpodobný scénář číslo jedna se zabývá rychlým nárůstem cen komodit a rizikem ekonomické katastrofy díky stanoveným nerealistickým lhůtám pro přechod na zelenou energii. Podle Saxo Bank politici odsunou klimatické cíle dál do budoucna s cílem zmírnit inflaci a sociální nepokoje, jako byly například protesty tzv. žlutých vest.

2. Odchod mladých z Facebooku

„Mladé odrazují algoritmy Facebooku, díky kterým se zobrazuje stejný obsah plný dezinformací a nenávisti," píše Saxo Bank. Podle této Šokující předpovědi si investoři uvědomí, že Meta, mateřská společnost sociální sítě Facebook, přichází o mladou generaci, a tedy i o budoucí zisky z reklam. Predikce předpokládá, že Meta se propadne oproti zbytku trhu o 30 procent. Opírá se o reálnou analýzu společnosti, jež zjistila, že mladí tráví dvakrát až třikrát více času na TikToku než na Instagramu a pro komunikaci s přáteli preferují Snapchat.

3. Volby a ústavní krize

Saxo Bank nezapomněla okomentovat i situaci v USA. Podle nejhoršího scénáře země směřuje přímo k ústavní krizi. Joe Biden má vládnout pomocí prezidentských výnosů, americká demokracie je na ústupu, jednání uvíznou na mrtvém bodě a krize se protáhne až do roku 2023.

4. Inflace v USA přesáhne 15 %

Největší finanční trh světa nezůstal nepovšimnut. Pandemie může přivodit růst nákladů, energetickou krizi a nedostatek pracovních sil. Banka ve své předpovědi popisuje situaci, kdy lidé odešli do předčasného důchodu, řady amerických pracujících prořídly, a proto požadují lepší podmínky. Bezprecedentní zvyšování mez ale přivodila inflaci.

5. Superfond EU pro klima

Strach před stoupajícím populismem, zpomalení klimatické změny a obrana vlastních hranic budou hlavními důvody k vytvoření superfondu v hodnotě tří bilionů dolarů, který má být financován z penzí obyvatel Evropské Unie. V praxi by to tedy fungovalo tak, že každý starší 40 let by musel kupovat dluhopisy vydávané EU.

6. Ženy v korporátu

Banka okomentovala také genderovou nerovnost. Podle ní už jsou ženy unavené z nedostatku pokroku a na sociálních sítích vznikne hnutí, jež by mělo donutit firmy, aby přestaly tolerovat nespravedlivé a sexistické, rasistické a jinak diskriminační praktiky. Politici po celém světě by tento vývoj uvítali a podpořili. Začala by tak genderová renesance.

7. Indie a Rada pro spolupráci arabských států v Perském zálivu

Země závislé na dovozu většiny svých energetických zdrojů si budou muset zabezpečit dlouhodobé dodávky energií. Podle Saxo Bank by se Indie připojila k Radě pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), což by vedlo ke zmírnění energetické nejistoty. Tento krok by umožnil plánovat budoucnost ropy a zemního plynu.

8. Úpadek Spotify

„Hudebníci jsou přesvědčeni, že jsou k nim streamovací platformy v otázce rozdělování tržeb nespravedlivé," píše Saxo Bank. V roce 2022 se tak má rozšířit služba na bázi NFT, tedy transparentního dokladu o vlastnictví, která bude nabízet hudbu hvězdných interpretů. „Tradiční" streamovací platformy budou umělci opouštět a ty díky tomu zbankrotují.

Zdroj: Youtube

9. Nová nadzvuková technologie

V roce 2022 mají mezi vojenskými velmocemi vypuknout závody ve zbrojení. Mezi priority bude patřit vývoj nadzvukového a kosmického vybavení. Rychlost a manévrovatelnost hypersonických technologií může vést k přesvědčení, že „nejlepší obranou je útok."

10. 25 let navíc

Poslední Šokující předpověď mluví o průlomu ve zdravotnictví. Kombinací léčebných postupů by se měly modifikovat buněční procesy, čímž by se prodloužila životnost buněk a celkového organismu až o 30 %. Léčba by však nebyla dostupná pro všechny. Podle Saxo Bank by nárůst průměrného dožití o 25 let znamenal značné zatížení pro zdravotní i důchodový systém a sociální nepokoje.

