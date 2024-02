Neobvyklá závislost, která pohlednou Američanku nechvalně proslavila hlavně ve Spojených státech, ji dostala na dno a kvůli své posedlosti skončila v soudní síni. Dnes toho lituje a říká, že je úplně jiný člověk. Čas ale vrátit nelze. Podívejte se, kam až ji zavedla touha po „bronzu“.

Hezká holka

Přes noc se nechtěnou celebritou stala pohledná blondýna, tehdy matka dvou z pěti dětí z amerického New Jersey Patricia Maria Krentcilová (*26. března 1968). Naprosto totiž podlehla snu stát se kráskou s čokoládovou pletí. Opalovala se od mládí, vystavování těla slunci však nepřinášelo rychlé, a hlavně trvalé výsledky.

close info YouTube / YouTube zoom_in Patricia byla celkem pohledná dívka

Začala tak chodit do solária. Nebylo by na tom nic divného, ale žena svůj pobyt v něm přes veškerá varování o rizicích začala prodlužovat, až se na opalování stala zcela závislou. Do solárka pro bronz si chodila až pětkrát týdně.

To, že si ničila svou pleť by mohla být čistě její věc, dokud její pětiletá dcera v květnu 2012 nepřišla do školy s naprosto spálenými zády. Vedení školy to oznámilo a Krentcilovou zatkla policie. Byla obviněná, že ji její posedlost opálením dovedla až k tomu, že do solária vzala dceru a tím ohrozila její zdraví. Skončila na týden ve vazbě. Její tvář tak začala plnit stránky domácích i zahraničních novin a media si na ni smlsla. Přes noc se stala terčem posměchu a dostala přezdívku Tan Mom, což se dá přeložit jako opálená či snědá mamka.

close info YouTube / YouTube zoom_in Patricia v době zatčení

Na dno

Během soudního líčení Krentcilová tvrdila, že je dobrá matka a do solária svou dceru nikdy nevzala, že prý si záda spálila při práci na zahrádce. Aby jí dceru nevzali z péče, za právníky zaplatila cenu „skoro dvou domů“, a psychicky se z ní stala troska. Během mediálního náporu, kdy ji paparazzi sledovali na každém kroku, jí byl po boku manžel. Obvinění byla nakonec zproštěná, ale měla zakázáno opalovat se a byl jí zapovězen přístup do šedesáti solárií. I to pro ni byla rána, stejně jako to, že si na ni lidé na ulici ukazovali prstem a hanlivě pokřikovali Tan Mom.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in V roce 2013 zachycená v autě se svým manželem před tím, než opět propadla opalovací mánii

Světlá stránka?

Tehdy měla dvě možnosti. Vydržet a počkat, až se mediální smršť přežene, nebo na své posedlosti vydělat. Zvolila druhou možnost. Pár měsíců po svém nechtěné popularitě si ji do své známé americké rozhlasové show přizval Howard Stern. Přijala a stala členkou jeho „party šílenců“ The Wack Pack. Vydělat na ni chtěli i hudební producenti a přivedli ji k příležitostnému herci a „králi virtuálních duetů“ Adamu Steve Bartovi, který s ní natočil pár hudebních klipů.

Na následujícím videu se můžete podívat,, jak opět čokoládová zpívá s Bartou ve Sternově studiu:

Zdroj: Youtube

Objevila se i v seriálu „pro dospělé“ a dalších pořadech. V jednom z nich neunesla narážky na svou přezdívku a naprosto namol mumlala, že je dobrá matka. Začala mít problémy s alkoholem. Po jednom incidentu skončila na léčení (2013).

close info YouTube / YouTube zoom_in Tan Mom to přehnala s alkoholem

Pět let poté, co o ní psaly noviny jako o opálené mamce znovu zaplnila stránky, když se na veřejnosti objevila jako „připečená hranolka“. Investovala totiž do vlastního solárka. Tehdy uvedla, že je opalování zdravé, že se na něco umřít musí, a že se opaluje už „jen“ třikrát týdně.

close info Instagram / Insatgram zoom_in Léta nadměrného slunění si vybrala svou daň

Zklidnila se až v roce 2019, když jí během pandemie zemřel manžel Richard a ona sama skončila se zápalem v plic v umělém spánku. Stal se z ní, dle jejích vlastních slov, úplně jiný člověk, jak sdělila médiím, změnila přístup k životu, přestala s večírky a „bláznivinami“.

Svěřila se také, že je vděčná, že ještě nemá rakovinu kůže, začala o svou pleť pečovat a žít pro své dvě nejmladší, ještě nezletilé děti. Léta nadměrné slunění si však vybraly svou daň. Díky ztrátě pružnosti kůže a podivným pigmentům Tan Mom, která se této přezdívky dodnes nezbavila, ve svých pětapadesáti letech vypadá jako podivná stařena.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Takto vypadá Tan Mom dnes

Zdroje: obkec.azet.sk, www.nickiswift.com, www.thesun.co.uk, www.businessinsider.com, nypost.com