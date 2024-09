Externí autor 6. 9. 2024 clock 3 minuty

Charakter je vystaven zkoušce uprostřed nepřízně osudu a někteří lidé se rodí se schopností čelit překážkám a postavit se jim. Podívejte se, které znamení zvěrokruhu bude čelit těžkému protivenství. Jedno hvězdy slibují, pokud je překoná, najde štěstí.

Kdo jiný by měl být schopen překonávat těžkosti osudu, než Beran (21. 3. – 20. 4.), který je prvním z dvanácti znamení zvěrokruhu. Zrozenci v Beranu jsou jarní lidé, pro které je typický optimismus a energie. Mají elánu na rozdávání, řeší věci s nadšením a jsou známí svým ohnivým temperamentem.

Proč zrovna Beran

Říká se, že v životě dostávají naloženo tvrdí lidé, kteří rány osudu zvládnou na jedničku. Hvězdičkou je pak obvykle ono pomyslné štěstí, které následuje hned po té. A Beran tvrdý je. Nenechá se rozhodit složitostmi života nebo dokonce beznadějí. Beze strachu se postaví nebezpečí a vlastně si ani neuvědomuje, že by se měl bát, protože situace, v níž se ocitl, je skutečně vážná. On navíc miluje riziko. A tady se dostáváme k jádru věci.

Risk je zisk…

...jenže za jakou cenu. V případě Berana bude celé nežádoucí situaci předcházet fakt, že si zase nenechá něco vymluvit a rozhodně neposlouchá cenné rady zkušenějších přátel. Nejspíš už jste to slyšeli, takže ještě jednou a rozhodně ne naposledy. Ten, kdo bouchá hlavou do zdi, je zas a znovu Beran.

Nesnažte se ho vyvést z omylu, který musí zákonitě vést k pořádnému průšvihu. On totiž snáší jenom svůj názor a každého oponenta je schopen zašlapat sto sáhů pod zem. Beran je ohnivé znamení, a tedy tak trochu nepředvídatelný. Snadno zažehne oheň, a ano, snadno i zhasne. Nicméně jeho impulzivnost působí dost lehkomyslným dojmem, což se ne každému musí líbit. On zkrátka nejdřív jedná, pak teprve přemýšlí.

Trest hvězd

Beranova prostořeká pusa často působí problémy. A dalším problémem je fakt, že zatímco on sám se nikdy k hádkám nevrací a rozhodně není záštiplný, protože je to založením vlastně optimista, jak už jsme zmínili, ne všichni s jeho přístupem k řešení úkolů a dalších závazků souhlasí.

Zejména nadřízení nestojí o takového kverulanta, takže když si Beran nedá pozor na to, co říká, nemusí to s ním dopadnout dobře. A taky to nedopadne, protože opakovanému potížistovi bude naznačeno, aby svoje rozumy rozdával jinde. Jinými slovy, výpověď, což je v době hypoték, půjček a dalších finančních závazků opravdu pořádný průšvih.

To by nebyl Beran

Zatímco jiná znamení by takový malér položil, jak psychicky, tak i fyzicky, protože všichni víme, co všechno dokáže stres vyvolat, Beran má k průšvihům zcela jiný přístup. Celou situaci otočí a udělá z ní výhodu pro sebe. On totiž umí věci řešit. Mimochodem, Beran je tak trochu skrblík, což se mu právě v takové situaci bude hodit.

Nejspíš jste pochopili, že se tohle znamení nerado podřizuje a taky mu toho zas tak moc neříká práce v týmu. Jelikož je ale ten šetřílek, stále se nedokázal odhodlat vyrazit pracovat na volnou nohu. Jakmile se ale v takové situaci ocitne, i když bez vlastní příčiny, neměl by váhat se pustit do vlastního podnikání. To je totiž směr, který mu v budoucnu přinese štěstí a naplnění.

