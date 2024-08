Podrážděný trávicí systém není ničím příjemným. Jen těžko můžete večer poklidně usnout, pokud vás pálí žáha, nebo vás mučí překyselený žaludek. Marně prohledáváte v noci domácí lékárničku. Rychle vám ale může pomoci obyčejná věc, kterou má každý doma v kuchyni.

Reflux trávicího traktu je stav, kdy se žaludeční kyselina dostává ze žaludku zpět do jícnu, což ho dráždí. To se projevuje pálením žáhy a říháním. Pokud jsou potíže s refluxem pouze nárazové, je možné na jeho zklidnění použít obyčejnou jedlou sodu.

Podle výzkumu je ale vhodná pouze na dočasné řešení akutních potíží. Zmírňuje příznaky, ale neměla by se používat dlouhodobě. Pokud jsou vaše zdravotní problémy poměrně časté, měli byste vyhledat lékaře. Může se totiž jednat o symptomy gastroezofageální refluxní choroby (GERD).

Jak pomáhá jedlá soda

Hydrogenuhličitan sodný je hlavní účinnou složkou, která si přidává do antacidních léků na žaludek. Jedlá soda dočasně neutralizuje přebytečnou kyselinu v žaludku.

Ta je totiž příčinou nepříjemných projevů refluxu. Slinivka přirozeně vyrábí hydrogenuhličitan sodný v našem těle po každém jídle. Chrání tak naše střeva. Podle vědců jedlá soda umí tento proces skvěle napodobit.

Jak používat jedlou sodu

Pokud vás tedy pílí žáha, tlačí žaludek, nebo cítíte překyselení, sáhněte po sodě. Ta může mít mnoho podob, protože se prodává jak v tabletách, tak v sypké formě. Soda by se měla užít cca jednu až dvě hodiny po jídle. Pokud užíváte jiné léky, doporučuje se odstup dvě hodiny.

Pacienti od 12 let výše užívají ½ čajové lžičky sody rozpuštěné ve středně velké sklenici vody. Mladší děti by hydrogenuhličitan sodný užívat neměly. Pokud se trápíte s refluxem již dva týdny, objednejte se k lékaři na vyšetření, protože to není běžné.

Nežádoucí účinky

Pokud se užívá soda nadměrně, může způsobovat nepříjemné vedlejší příznaky. Nejčastější jsou svalové křeče, nevolnost, pocit na zvracení, průjem, bolest, podivná pachuť v ústech, časté močení, metabolická alkalóza, nebo zpomalení dechu.

Může se také stát, že vlivem předávkování poklesne náhle žaludeční kyselina, a tělo jí najednou začne produkovat více. Tím pádem se vám vrátí vaše původní problémy s refluxem ještě ve větší síle. Pokud sledujete cokoli z toho, obraťte se na lékaře.

Komplikace jedlé sody při refluxu

Jak bylo již naznačeno, největším problémem je nadužívání. Dlouhodobé a časté užívání hydrogenuhličitanu sodného zvyšuje riziko nízké hladiny některých elektrolytů v krvi– nejčastěji draslíku a chloridů. Naopak může vést k navýšení sodíku v krvi.Rapidně zhoršuje stav u onemocnění ledvin, a dokonce hrozí selhání srdce.

Velmi opatrně by s jedlou sodou měli nakládat těhotné ženy a kojící matky. Soda si příliš nerozumí s alkoholem a léky, jako jsou antacida,antibiotika, nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), mesalamin, sulfasalazin.

Pro akutní případy je tedy jedlá soda vynikajícím pomocníkem, ale je potřeba ji nepoužívat příliš často. Pokuste se vnímat, jaké potraviny vám nedělají dobře, a zkuste je vysadit ze svého jídelníčku. Možná se vaše problémy zlepší.

Zdroje: www.healthline.com, www.medicalnewstoday.com