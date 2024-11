Externí autor 7. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Druhá manželka Přemka Podlahy byla od přírody trochu prudké povahy a ráda ostatní kolem sebe sekýrovala. Dělala to ale s dobrým úmyslem. Například poslední okamžiky svého muže se snažila řídit, aby mu zajistila klidný a důstojný odchod.

Přemek Podlaha to v životě neměl vůbec jednoduché. S rodiči měl už v dospívání velmi složitý vztah, což nakonec vedlo k poměrně extrémnímu rozuzlení. Jen v patnácti letech odešel z domova a od té doby se protloukal sám.

Po čase se oženil a s jeho první manželkou přivítali na světě také dva potomky, dceru Petru a syna Pavla. Poté ale přišla velmi těžká rána – jeho paní totiž v pouhých pětačtyřiceti letech zemřela na rakovinu.

Na své potomky tak moderátor zůstal sám. Láska do jeho života vstoupila znovu až poměrně dlouho poté. Osm let po smrti manželky se ale oženil s Kateřinou Kalendovou, která pracovala ve stejném televizním studiu jako on.

S druhou ženou byl až do smrti

V jeho životě se na něho tak opět usmálo štěstí. Po revoluci si také manželé začali stavět svůj vysněný dům. Práce na něm ovšem poznamenala děsivá událost. Při výkopových pracích totiž bagrista náhodou vykopal tělo mrtvého dělníka, který byl pravděpodobně zavražděn a zalit do betonu.

Se svou paní Kateřinou žil až do své smrti. Podzim života mu přitom znepříjemňovaly nejrůznější zdravotní komplikace. Nejprve ho trápily problémy se srdcem, k těm se později přidala ještě rakovina.

A právě v tomto okamžiku rázně zakročila jeho manželka, která nechtěla, aby mělo odcházení jejího manžela mediální pozornost. Zkrátka si přála, aby tyto těžké okamžiky mohli prožít v soukromí jako rodina.

Byla mu oporou

Poslední dny podle všeho legenda televizních pořadů pro kutily trávila v hospicu v Čerčanech, který poskytuje bezpečné prostředí nevyléčitelně nemocným a umírajícím.

„V čerčanském hospicu mají na dveřích každého pokoje tabulku se jménem pacienta. Když přivezli pana Podlahu, sestra tam napsala jeho pravé jméno. Jenže okamžitě zakročila jeho paní a muselo se přepsat,” uvedl anonymní zdroj pro Blesk.cz před časem. Není divu, rodina chtěla v nejtěžších chvílích hlavně soukromí.

Přemek Podlaha, který trpěl rakovinou slinivky a metastázemi v dalších částech těla, tam měl strávit svůj poslední týden.

Nikoho k manželovi nepustila

„Paní Kalendová nechala napsat na dveře jméno Jan Novák a nikdo jiný než ona a její dcera za panem Podlahou nechodil. Jeho kamarádi se tak s ním nemohli jít rozloučit,” utrousil také jeden z obyvatel Čerčan. Takové jednání se dá pochopit, vzhledem k tomu, že se jednalo o odcházení člověka s velmi zákeřnou diagnózou. Kdo by si v takových vypjatých chvílích nepřál soukromí a pokud možno i klid?

„Paní Kalendová sestřičky hodně sekýrovala a byla velmi rázná. Působila sice hodně chladně, ale když její manžel zemřel, byla moc zničená. Vypadá jako tvrdá a přísná žena, ale rozhodně pana Podlahu milovala, bylo to vidět,” dodal sice zdroj, nicméně ono „sekýrování“ bylo jen přání nejlepší možné péče pro manžela v jeho posledních dnech.

Zdroje: Blesk.cz , Prima Ženy , iDNES.cz