Tento muž má před i za svým jménem spoustu titulů, přesto je však veřejnosti znám jako český moderátor. Kdybychom prozradili, jakých pořadů moderoval nejvíce, hned byste věděli. Ale poznali byste ho i bez toho na jeho fotografii z mládí? Možná jen těm nejchytřejším se to povede.

Mladík na fotografii je již bohužel po smrti, ale provedeme vás stručně jeho životem, abyste poznali, o koho se jedná. Začít můžeme jeho památnou větou „hnůj mi nikdy nesmrděl…“

Život a televizní kariéra

Tento později velmi úspěšný moderátor a publicista se narodil těsně před válkou, v červnu roku 1938 a jeho jméno je zkrácenou podobou sice netradičního, ale známého jména spojeného i s českou historií…

Vystudoval novinařinu na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a po promoci začínal v 60. letech v zemědělské redakci Československé televize. Už tehdy bylo jasné, jakou půjde cestou. Jeho jméno zdobily tituly PhD. a kandidát vět, CSc. Ale on se výborně cítil před kamerou.

Nejprve pravidelně uváděl Zemědělský magazín, a pak v polovině 70. let přesedlal na tehdy velmi populární vědomostní pořad Deset stupňů ke zlaté nebo kultovní Tutovku.

V televizi i mimo ni se zasloužil o zahrádkářskou a zemědělskou osvětu. Jeho koníčkem bylo pak i houbaření, takže i o této zálibě informoval širokou veřejnost. Byl velmi populární.

Největší slávy však dosáhl ve spojení s pořadem Receptář, s nímž dokonce prošel několika televizemi. Začínal v československé televizi, ta se pak změnila na Českou televizi, pak ale přešel do komerční TV Prima.

Na schválení konceptu pořadu čekal podle vlastních slov 17 let: „Čekal jsem sedmnáct let, než mi relaci schválili. Nikdo jiný se těmito nápady nezabýval a zájem stále stoupal. A potom si vedení televize začalo uvědomovat, že tato problematika má přece jen něco do sebe.“

Sám prý ale manuálně zručný vůbec nebyl, a podle toho se snažil vlastně koncipovat i svůj pořad.

„Můj program není o tom, aby si lidé sami vyrobili sekačku, je o seberealizaci. Jde o to, že když se chlap večer v hospodě pochlubí, že díky jeho rukám umí sekačka i něco jiného, než jenom sekat trávu, je za frajera,“ říkával. Jeho manželka ale šílela, protože většinu těchto zcela nefunkčních zlepšováků pak měla doma na policích…

Život s nemocí a spoustou problémů

Pak se u něj ale objevila vážná nemoc, měl rakovinu slinivky s metastázemi, ale i s ní bojoval a neustále se objevoval na televizní obrazovce. Bohužel nemoci den před Štědrým dnem, 23. prosince 2014 podlehl, a to v hospicu v Čerčanech, a to dokonce pod cizím jménem. Proč?

Jeho soukromý život totiž nebyl zrovna veselý. Měl velké problémy se svým synem, kterého kvůli dluhům a jeho finančním problémům zcela zavrhl a jejich vztah se nikdy neobnovil.

Svou práci miloval a dělil se o své záliby s lidmi skutečně až téměř do posledních chvil.

Asi je vám už jasné, že tímto mužem je moderátor Přemek Podlaha.

Poznáte ho na této fotce z mládí?

close info ČSFD / Photo © Česká televize / ČSFD / Photo © Česká televize zoom_in Zuzana Neubauerová, Přemek Podlaha v pořadu Deset stupňů ke zlaté

Měl velmi charakteristický styl moderování, nebyl příliš komický ani energický. Přestože jej publikum mělo velmi rádo pro jeho vědomosti a zájmové oblasti, kterým se věnoval, stal se i terčem mnoha populárních parodií, například v pořadu Tele Tele.

O svých zálibách vydal i několik knih, psal fejetony a souhrnné nejlepší reportáže z Receptáře, účinkoval v seriálech a s manželkou jezdili po republice s pořadem Receptář naruby. Zkrátka věděl, jak si vydělat…

Podívejte se třeba na toto video:

Zdroj: Youtube

Říkalo se o něm, že byl velmi „na peníze“: „Byl to mimořádně slušný člověk, ale velmi na peníze. Říkával, že si schovává i balicí papír z vánočních dárků. Prý mu to bylo líto vyhodit,“ řekla o něm například pracovnice výstaviště, kde si Přemek často přivydělával jako moderátor.

Problémy se synem

O problémech Přemka Podlahy se synem samozřejmě dobře věděla jeho manželka Kateřina Kalendová, která se rozhodla i místo jeho pobytu v hospicu tajit. Na dveřích jeho pokoje tak bylo napsáno univerzální jméno Jan Novák.

„Paní Kalendová nechala napsat na dveře jméno Jan Novák a nikdo jiný než ona a její dcera za panem Podlahou nechodil. Jeho kamarádi se tak s ním nemohli jít rozloučit,“ uvedl tehdy zdroj pro média.

Hlavním důvodem utajení byl právě syn Pavel. Ten propadl hazardu a neúspěšný byl i v podnikání – prodělal dvě pražské hospody a hotel ve Volyni a ztratil tak desítky milionů. Manželé Podlahovi se tak báli, že by stejně skončil i další rodinný majetek a případné dědictví.

Přemek Podlaha tedy svého syna vydědil, ještě předtím mu ale daroval byt v Bráníku, který rovněž se ztrátou prodal, aby měl další peníze. „Odhadl svůj majetek na čtyřicet milionů a chtěl, abych se vzdal svého čtvrtinového podílu na něm. Rozčílilo mě to, urazilo a ze vzteku jsem ten papír podepsal...,“ řekl jeho syn Pavel.

Zdroje: krajskelisty.cz, www.blesk.cz, www.csfd.cz, cs.wikipedia.org