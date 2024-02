Vyšší teploty a sluníčko za oknem napovídají, že léto, a tedy plavková sezóna je za rohem. Řada žen i mužů proto přemýšlí, jak efektivně shodit přebytečná kila. Děsí vás ale počítání kalorií, přísné dodržování jídelníčku a ze slova „dieta” vám vstávají vlasy hrůzou na hlavě? Zkuste přerušovaný půst.

„Naše těla se vyvinula tak, aby byla schopna vydržet bez jídla mnoho hodin nebo dokonce několik dní,” říká neurovědec Mark Mattson. „Proto byli lovci schopní pronásledovat zvěř, i když byli hladoví,” vysvětluje.

Zároveň poznamenává, že před objevem žárovky lidé konzumovali potravu převážně tehdy, když bylo venku světlo. Tzv. jídelní a hladová okna jsou tedy našemu druhu přirozené. V dnešní době nonstop otevřených obchodů jsme na ně ale zapomněli.

Konec února je však skvělou příležitostí, jak si vzpomenout. Od 14.2. totiž podle východních kultur s celostním přístupem k životu začíná tzv. biologické jaro. Období, kdy se příroda a my s ní začínáme probouzet ze zimního útlumu a máme chuť zkoušet nové věci. Například přerušovaný půst.

Přerušovaný půst

Tento stravovací vzorec má mnoho podob. Mezi nejoblíbenější patří metoda 14:10 a 16:8. První číslo je počet hodin, kdy nejíte, druhé, kdy si můžete dopřát kvalitní a vyváženou stravu. „Hladové okno” se zároveň počítá od doby, kdy jste přestali pít vše kromě čisté vody nebo černé kávy.

Pokud si tedy ještě po večeři, kolem 21:00 dáte sklenku vína, půst začíná tehdy, kdy ji vypijete, a trvá až do rána, kdy do úst vložíte první sousto nebo si do čaje přidáte med. V tu chvíli totiž mozek vyšle tělu signál, aby nastartoval trávicí procesy.

V jídelním čase je poté nutné, aby váš talíř obsahoval všechny makroživiny, tedy bílkoviny, sacharidy a zdravé tuky. Samozřejmostí by měla být také zelenina a ovoce. Aby byl přerušovaný půst co nejefektivnější, měli byste omezit návštěvy fast foodů a konzumaci průmyslově zpracovaných potravin.

Odborníci upozorňují, že tento systém stravování má řadu benefitů. Nejenže se tělo během půstu nemusí zaobírat trávením a má dostatek prostoru regenerovat, ale také se zlepšuje krevní tlak, snížuje hladina glukózy a inzulinová rezistence.

Během kratšího stravovacího okna máte zároveň menší možnost sníst nadbytek kalorií. Lidé, kteří přerušovaný půst dodržují, si proto pochvalují, že hubnou bez stresu a trápení.

Půst a tělo

Tato metoda však není pro každého. Neměly by ji zkoušet děti ve vývoji, jedinci trpící podváhou, nemocní lidé a těhotné nebo kojící ženy. Poslední vědecké výzkumy zároveň napovídají, že by se mu měli vyhnout také hubení muži.

Studie vědců z University of Illinois at Chicago z roku 2022 zjistila, že přerušovaný půst má potenciál snížit hladinu testosteronu u štíhlých, mladých a aktivních jedinců. To může následně ovlivnit jejich metabolické a sexuální zdraví.

Proč k tomuto efektu dochází je stále záhadou. Lékaři ale předpokládají, že hlavním důvodem je kalorický deficit. To u zdravých mužů může vést k podvýživě, i přestože nedochází ke ztrátě svalové hmoty.

Přerušovanému půstu by se tak měli vyhnout především ti, již trpí nízkou hladinou testosteronu.

Přerušovanému půstu by se tak měli vyhnout především ti, již trpí nízkou hladinou testosteronu. Dietní plán by proto měli konzultovat s odborníky.

