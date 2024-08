Přesličku rolní používali léčitelé již ve starověkém Egyptě. Zapomenutá bylinka zažívá comeback, protože podle nejnovějších výzkumů má blahodárný vliv na lidské zdraví. Dokonce podporuje léčbu nádorových onemocnění, zánětů močového ústrojí a ledvin.

Nenápadná léčivka roste na naší planetě několik milionů let. Lidstvo ji používalo k léčbě vředů, infekcí, zánětů a dalších neduhů. Přeslička má odvodňující schopnosti, díky tomu podporuje detoxikaci organismu a to se přímo odráží na zdraví ledvin.



Přeslička rolní

Vytrvalý plevel s dlouhými kořeny roste podél cest, v příkopech a lesích. Latinsky Equisetum arvense L. potřebuje vlhčí půdu a stín. Právě na takových místech je totiž písčitá nebo hlinitá půda, kde se bylince daří nejlépe díky spodním vodám.

Nad zemí rostlina dorůstá až do výšky 80 centimetrů, pod zemí jsou oddenky zakořeněné v hloubce jednoho metru. Proto jdou hůře vytrhnout. Zářivě zelená léčivka se používá vnitřně i zevně, v podobě čaje, odvaru, tinktury, nebo louhu.

Pozor na záměnu

Při sběru si musíte dávat dobrý pozor na záměnu. Lehce se totiž zamění s jedovatou přesličkou bahenní, která roste v mokřinách, a na hodně vlhkých místech. Rozeznáte je od sebe podle délky bazálního článku postranních větviček.

Od května do září se sbírají lodyhy, které stříháme nůžkami kousek nad zemí. Je důležité, aby se bylinka dobře usušila, proto by neměla teplota přesáhnout 49 ° C. Správně usušená přeslička zůstane zelená. Uchováváme v suchu a temnu.

Královna bylinek

Fytoterapeuti považují přesličku za jednu z nejstarších a nejúčinnějších bylin. Obsahuje totiž až 10 % křemíku, kyselinu kávovou, flavonoidy, alkaloidy, hořčiny, třísloviny, saponiny a silice. To všechno má velký vliv na zlepšení našeho zdraví.

Zdravotní účiny

Ukazuje se, že výsledky výzkumů jsou fascinující. Nenápadná bylinka zlepšuje stavy nádorových onemocnění, stimuluje tvorbu hemoglobinu, regeneruje buňky, udržuje dobrý stav vnitřních orgánů, kůže, kostí a v neposlední řadě i zastavuje krvácení.



Skvělé schopnosti má zejména na zdraví ledvin a močového ústrojí. Bylinka je totiž močopudná, a tím pádem pročišťuje ledviny a močové cesty. Odplavuje toxiny z těla a snižuje tak otoky. Při zánětech ledvin se používá nať, ze které se připravuje nálev.

Použití přesličky na ledviny



Čaj z přesličky se používá jako první pomoc při bolestivých zánětech ledvin a močových cest. Ulevuje od křečí a bodavé bolesti. Účinkuje díky kyselině křemičité, která podporuje léčbu, a zrychluje regeneraci orgánů při urologických potížích.

Bylinka se může používat jak vnitřně, tak zevně.

Ulevující obklady

Odvar připravíme ze 6 lžic sušené přesličky, které zalijeme 1 litrem vroucí vody. Necháme přibližně čtvrt hodiny louhovat. Ponecháme vychladnout a přikládáme přímo na bolavá místa.

Léčivý čaj

Čaj připravíme ze sušené natě přesličky. 1 lžičku zalijeme 250 ml vroucí vody a necháme 10 - 15 minut vyluhovat. Odvar popíjíme 2x denně po dobu 5 dnů.



Zdroj: www.lekarna.cz, www.prirodnilekarna.cz, www.salveo.cz