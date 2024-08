Může dorůstat výšky až 40 cm a pro naše tělo je skutečným zázrakem. Zpevní pokožku, vlasy i nehty. Přeslička rolní si ale poradí i s ledvinovými kameny a gynekologickými záněty. Ženy by tuto zapomenutou bylinku rozhodně měly používat.

Zázrak pro zdraví

Přeslička rolní neboli Equisetum arvense je bylinkou, která dorůstá do výšky přibližně 40 cm. Pokud ji najdete na čisté hlinité půdě, pak ji okamžitě trhejte.

V takovém případě totiž obsahuje poměrně velké množství kyseliny křemičité, která s naším tělem dokáže divy.

Zázrakem je pak přeslička především pro ženy. Pomůže jim s opakujícími se gynekologickými záněty, porodem a močovými cestami. Zastavit však zvládne také krvácení do dělohy.

To ale není všechno, co tato bylinka umí. Ženy by jejích výhod měly využívat také z důvodu její schopnosti zpevňovat pokožku, vlasy a nehty.

Přeslička rolní obsahuje kromě kyseliny křemičité také zdraví prospěšné hořčiny, třísloviny, saponiny, organické kyseliny, silice a flavonoidy.

Zapomenutá bylinka

Tato bylinka nám pomůže také v případě, že nás trápí nepříjemné a často velice bolestivé hemoroidy.

Účinky přesličky na naše tělo:

Naši předci zdravotních účinků této zapomenuté bylinky hojně využívali a dobře věděli proč. My jsme na ně bohužel pozapoměli a je načase se k nim vrátit.

Přeslička rolní napomáhá hojení ran, správnému fungování srdce a jater a posiluje také obranyschopnost celého organismu.

Vyléčí nepříjemné záněty nehtů, zlepší zrak, zmírní revma a revmatoidní artritidu a je skvělou prevencí onemocnění dnou.

Nejlepším způsobem, jak přesličku rolní užívat, je formou bylinného čaje. Na jeho přípravu je zapotřebí 1 lžičky sušené natě, kterou zalijete 250 ml vroucí vody a necháme 15 minut louhovat.

Čaj pijete 2 krát denně. Přesličku rolní lze sbírat od května do září. Máte tedy dostatek času si tuto zapomenutou bylinku natrhat a nasušit do zásoby.

