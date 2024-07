Přesličky jsou na zemi několik milionů let. Nenápadná rostlinka je dávno zapomenutou léčivkou, která se běžně používala při infekcích, vředech, zánětech močových cest, ale i ztrátě vlasů. Má skvělý vliv na játra

Přeslička rolní je prastará bylinka, kterou využívali lidé již ve starověku. Equisetum arvense L. se řadí mezi plevel rostoucí v mírném pásu a dorůstá až do výšky 80 centimetrů. Vytrvalá rostlinka roste v příkopech podél cest a v lesích, kde je vlhčí půda.

Bylince se daří v hlinitých a písčitých půdách s vysokou hladinou spodní vody. Oddenky sahají často až metr pod povrch a jen tak je nevytrhnete. Podceňovaná rostlinka má blahodárné účinky při vnitřním i zevním použití.

Sběr a sušení

Lodyhy se sbírají od května do září. Stříháme je nůžkami nad zemí. Suší se ideálně při teplotě 49° C. Rostlina musí po sušení zůstat zelená. Uchovává se v suchých čistých zavřených nádobách v suchu a temnu. Vlhkost by bylinku znehodnotila.

Účinné látky

V přesličce se nachází především flavonoidy, alkaloidy, deriváty kyseliny kávové a vysoký obsah kyseliny křemičité. Údajně se dá v rostlince nalézt až 10 % křemíku. Z dalších látek se v ní vyskytují hořčiny, třísloviny, silice a saponiny.

Moderní fytoterapie

Fytoterapie je vědecký obor bylinkářství. Podle nejnovějších výzkumů má přeslička rolní léčivý vliv na nádory a vředy. Analýzy potvrzují výsledky ve spojitosti s léčbou onemocnění očí a cévních kapilár. Skvělé výsledky má bylinka na záněty močového ústrojí.

Nať je močopudná, proto zásadně ulevuje při zánětech močových cest, prostaty, ledvinových kamenech, ale také zánětu jater. Protože se podílí na reminelizaci a antidegeneraci buněk, ovlivňuje stav cév vnitřních orgánů, kostí, kůže, vlasů a nehtů.

Na játra má přeslička neskutečné účinky. Podporuje regeneraci jaterních buněk a dokáže zvrátit proces ztukovatění jater. Do jídelníčku ji můžete zařadit ve formě čaje, popřípadě se můžete zaměřit na prášek z bylinky.

Bylinka má příznivý vliv na menstruaci, stimuluje tvorbu hemoglobinu a červených krvinek. Zároveň dovede zastavit krvácení, jak menstruační, tak z nosu. Předchází kornatění tepen, používá se na rány, omrzliny, větší i menší poranění kůže.

Obklady a vnější použití

Odvar z přesličky si jednoduše připravíme z 6 lžic sušené přesličky, které nasypeme do konvice. Zalijeme 1 litrem vroucí vody a necháme 15 minut vyluhovat. Ovar necháme vychladnout a používáme například na oslabené a vypadávající vlasy. Oplachujeme čisté vlasy umyté šamponem.

Bylinkové koupele a obklady prospívajícím pokožce, tlumí ekzémy a hojí rány. Ženy mohou odvar z přesličky použít na sedací koupele při gynekologických potížích. Další variantou jsou obklady.

Vnitřní použití

Čaj připravíme z 1 lžičky sušené natě, kterou zalijeme 250 ml vroucí vody a necháme 10 - 15 minut vyluhovat. Odvar popíjíme 2x denně po dobu 5 dnů.

Pozor na záměnu s jinými druhy přesliček. Nepoužívejte čas dlouhodobě a déle než 5 dnů. Přesličku by neměly používat těhotné a kojící ženy a děti



Zdroj: www.lekarna.cz, www.prirodnilekarna.cz