Nebude to konec světa takový, jaký ukazují katastrofické filmy, plné meteoritů nebo invazí vesmírných bytostí. Přijde to nenápadně a tiše. Důsledky si však zatím nedokáže nikdo představit. Jistý je jen datum. 19. ledna 2038.

Odborníci ho nazývají „problém 2038“ nebo „Epochalypsou“. Jedná se totiž o potenciální selhání počítačových systémů. Právě na začátku roku 2038 dojde k situaci, kdy čas bude interpretován jako negativní číslo.

Problém vychází z historického vývoje operačních systémů a programovacích jazyků. Když byly vyvíjeny, nikdo nepředpokládal, že budou v provozu tak dlouho. Zároveň tyto systémy ukládají čas jako 32bitové celé číslo, jež počítá počet sekund od 1. ledna 1970. Toto datum je v technologickém světě známé jako epocha Unixu.

„Maximální hodnota pro 32bitové celé číslo je 2 147 483 647 sekund,” říká Mikko Hypponen, jeden ze světových lídrů v oblasti globální kybernetické bezpečnosti. „Horních limitů proto dosáhneme již za 14 let.”

Přesně 19. ledna roku 2038 ve 03:14:07 UTC. Že je hrozba reálná si může ověřit každý. Stačí si vzít svůj chytrý telefon a zkusit si na něm nastavit rok 2038. Nejde to.

Odpočítávání

Tento problém byl poprvé objeven koncem 90. let. Od té doby se ho odborníci snaží řešit. Zatím však marně.

Co se tedy stane sekundu po skončení 32bitového unixového času? „Počítače a programy se restartují a přehodí se do roku 1910. Nikdo přesně neví, co to bude znamenat, ale předpokládáme, že některé věci, které závisí na aktuálním datu, přestanou fungovat,” vysvětluje Hypponen.

Přesné informace o datu a čase například využívají banky, bankomaty, nemocnice, elektrická síť a vodní rozvody, dodavatelský řetězec, jako obchody a téměř vše ostatní, co se připojuje k počítačovému programu a internetu.

Zároveň je možné, že mnoho aplikací a operačních systémů přestane fungovat, budou se chovat nepředvídatelně, ztratí se důležitá data nebo budou softwary zneužity útočníky.

Konec naší civilizace?

„Jsem si docela jistý, že se objeví věci, o nichž nepřemýšlíme a které překvapivým způsobem selžou,” říká odborník na kybernetickou bezpečnost. Jeho kolegové proto intenzivně pracují na tom, abychom se Epochalypse vyhnuli.

Jedním z řešení tohoto problému je přechod na 64bitový systém, který může uchovávat časová data po mnohem delší období. Tento krok však vyžaduje modernizaci stávajících systémů, což je nákladné a trvá to dlouho.

Zda to firmy a vývojáři stihnou zatím jisté není. Je tedy pravděpodobné, že svět, takový jaký známe, se za 14 let změní doslova přes noc.

