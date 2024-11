Oba jsou známými a oblíbenými tvářemi, oba se významně zapsali do pomyslné knihy našeho herectví, ač každý v jiné kapitole. Spojil je nejen manželský slib, společné měli smutné vzpomínky na tehdejší doby. Jistě jste je poznali, ale je to právě 25 let, kdy ona zemřela, tak jí věnujme malou vzpomínku.

Do vzpomínek dětství

Charismatický a velmi kultivovaný herec pochází Pardubic, dětství prožil v Praze, něžná, laskavá a usměvavá blondýnka se smyslem pro humor, která milovala děti, je rodačka z Kvíčovic, ale vyrůstala v Heřmanově Městci. Jeho rodiče byli nadšení ochotníci, jemu a mladší sestře hráli doma loutkové divadlo. Také její maminka hrála s ochotníky. Jeho strýc byl majitelem kina, ženich z fotky měl k tak k herectví blízko. Nevěsta milovala knížky a hodně četla. Její dědeček měl vetešnictví, jeho dvůr tak byl plný „kulis“, které probouzely dětskou představivost. Na něm se stala „dramaturgyní“ představení, ve kterých hrála spolu s kamarády.

Oba zažili válku. On se narodil 17. února 1937, ona 30. září 1931. Jeho otec vlastnil vydavatelství a byl činný v politice. Snažili se, aby děti hrůzy války nepocítily. Dle vzpomínek prožil hezké dětství. To však ona říct nemůže. Její maminka byla moc hodná, ale otec švec trávil víc času v hospodě a s karbanem než u verpánku. Když se vracel domů posílen alkoholem, často se ona i mladší bráška museli schovávat či dokonce utéct z domu, aby unikli bití, když ho svrběla dlaň.

Chceme vzpomínat hezky, ale je ještě jedna událost, která měla vliv na její pozdější kariéru, nelze ji tak nezmínit. Její desetiletý bratr přišel po válce o život, když mu v ruce vybuchnul granát, který našel kdesi v lese. Maminka se zhroutila, rozvedla se a s dcerou se odstěhovala do Děčína.

Podobná cesta

Oba na DAMU neměli cestu přímou. On měl problémy, kvůli původu. Tatínkovo vydavatelství bylo znárodněno, rodina se musela vystěhovat z bytu. A co víc, v 50. letech ve známém procesu s Miladou Horákovou byl otec odsouzen na doživotí. On proto nesměl studovat, musel nastoupit do učení, kde se velmi trápil. Trpěla také jeho maminka. Po vyučení pracoval ve slévárně, na vysněnou školu se přeci jen dostal. Jsem „herec“ si mohl začít říkat v roce 1960, kdy ji dokončil.

Ona v Děčíně vystudovala obchodní akademii, na které ji k herectví přivedl jeden z profesorů, nadšený ochotník, který založil školní divadlo. Sice krátce pracovala jako korespondentka, ale volání jeviště bylo silnější. Navzdory rodičům se tajně na DAMU přihlásila. Po dvou letech z oboru herectví přestoupila na dramaturgii, školu dostudovala o čtyři roky dříve, než její manžel.

Znáte je oba

On je známý jako pravý „gentleman“ s láskou ke správnému vyjadřování a mluvě – a ke kloboukům. Jeho divadelní kariéra je stejně bohatá, jako kamerová. Byť je velmi milý a laskavý člověk, je často obsazován do rolí záporných postav, což mu prý nevadí. Jeho podmanivý hlas a výrazný slovní projev je známý z rozhlasu a dabingu. Rolí, které namluvil, jsou desítky. Bezmála třicet let působil jako docent na DAMU.

Ona se na televizní obrazovky dostala šťastnou shodou okolností ještě během studií, když dostala nabídku moderovat pořad Dětské okénko a později Rozmarýnek. U televize a dětí už zůstala. Stala vypravěčkou Večerníčků, televizních, ale i rozhlasových pohádek, do srdcí tisíců dětí se zapsala jako „televizní maminka“, která je provází jejich pořady. Byla také dramaturgyní večerníčkových příběhů, třeba Pohádek na přání, v nichž její živá kamarádka – papoušek Lorinka, pro daný večer zobáčkem vytáhne obálku s pohádkou. Navždy zůstane spojená však snad s jejím neznámějším loutkovým kamarádem Čertíkem Bertíkem.

Slunce zakryl černý mrak

Oba herci se potkali na přelomu 60. a 70. let při natáčení televizní pohádky, společné soužití zpečetili manželským slibem o vánočních svátcích na Staroměstské radnici v roce 1971. Jejich manželství bylo pohodové, on byl uznávaným hercem, ona hvězdou dětských pořadů. Nad jasnou oblohou se začal stahovat mrak, když se její dcera Alexandra z prvního manželství, kterou má s jedním z našich vynikajících herců (pod jehož příjmením ji známe) provdala za signatáře Charty 77. Nejenže se ocitla v hledáčku StB, když dcera s mužem a dětmi emigrovala do Rakouska, odloučením nesmírně trpěla. A když přišla na počátku 80. let tzv. stopka, psychicky se zhroutila.

Nesměla vystupovat v televizi ani rozhlase, zbyl jí nějaký ten scénáře a dramaturgie, které podléhaly cenzuře, a zájezdové pořady pro děti. Tehdy se u ní začaly projevovat vážné psychické problémy, byť je zpočátku skrývala úsměvem.

Polojasno a nadobro zataženo

K dětským televizním pořadům dostala možnost vrátit se po revoluci. Už to, ale nebyla „ta maminka“, i když údajně podstoupila nějaké estetické úpravy, mohla být dle návrhů televize už jen tetičkou či babičkou Š..., což odmítla. O „Bertíka“ nebyl zájem, doba byla jiná. Sice ještě účinkovala na střídačku s Dádou Patrasovou v pořadu Kuřátka, ale velký comeback se nekonal.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Manželé v roce 1994

Postupně s tím, jak zájem o tolik jí milované pořady upadal, vytrácel se její pracovní smysl života, cítila se nenaplněná a vnitřně prázdná, začala se potýkat s depresemi, které kromě pilulek, zaháněla sklenkami vína a uzavřela se ve světě svých loutek. Její manžel, teď už jeho jméno prozradíme – ač ho bezpochyby víte – Jan Přeučil našel svou milovanou ženu měsíc po jejích šedesátých osmých narozeninách doma bez známek života, když se vrátil z večerního představení. Údajně měla problémy s tlakem a nejspíš se jí zamotala hlava a upadla na ústřední topení. Štěpánka Haničincová, která rozdávala radost, zranění, které si pádem způsobila, na místě podlehla dne 27. října 1999.

