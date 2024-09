Prevence padání a šednutí vlasů: Tahle běžná potravina Čechům ve stravě zoufale chybí, je to škoda

close info Shutterstock / Shutterstock

Externí autor 14. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Omezit padání a šedivění vlasů se dá různě. Můžete si vypomoci všelijakými léčebnými prostředky nebo barvením. Ale jde to i přírodní cestou. Tedy pokud přidáte do jídelníčku tuhle běžnou potravinu, která nám Čechům chybí. A je to škoda.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články